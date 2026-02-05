Policía busca a cuatro hombres señalados de asaltar varios jóvenes en una cafetería en San Isidro

Momento del asalto en una cafetería del sector San Isidro, en el municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activó este jueves la búsqueda y captura de cuatro hombres señalados como los presuntos autores de un asalto a mano armada contra un grupo de jóvenes que se encontraba en una cafetería del sector San Isidro, en el municipio Santo Domingo Este.

Los sospechosos fueron identificados solo como "Blaquen", "Login", "Dilon" y "Sebastián Glock", este último señalado como el conductor de una yipeta gris utilizada para cometer el hecho, de acuerdo con informaciones recabadas durante el proceso investigativo, indica la Policía mediante una nota de prensa.

Sobre el hecho

El suceso ocurrió mientras las víctimas jugaban dominó en un establecimiento ubicado en la calle Respaldo Duarte, cuando los cuatro individuos llegaron al lugar a bordo del referido vehículo y tres de ellos se desmontaron portando armas de fuego.

Según el informe preliminar, los agresores encañonaron a los presentes, los lanzaron al pavimento y los despojaron de dinero en efectivo, teléfonos celulares y prendas de valor, incluyendo cadenas y guillos de oro de 14 quilates, así como ingresos producto de la venta del negocio.

La denuncia fue interpuesta por seis ciudadanos ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, lo que permitió a los investigadores realizar el levantamiento del lugar y obtener imágenes de cámaras de seguridad donde se observa la participación de varios de los implicados.

Las autoridades mantienen las labores de localización para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia.

