La Policía identifica a los implicados en un homicidio en Pedro Brand y les pide que se entreguen

La Policía Nacional informó este lunes que mantiene activa la localización de varios individuos señalados como los presuntos autores de la muerte por herida de bala de Juan Miguel de León Recio, ocurrida el domingo 8 de febrero en el sector El Oxígeno, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la tarde cuando De León Recio fue atacado a tiros por varios sujetos armados, señala la uniformada en una nota de Prensa.

El reporte preliminar indica que De León Recio falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora.

Presuntos implicados

Como presuntos implicados figuran los nombrados "Cherine" y/o "el Güeri", "Joan", alias "el Nuevo de Villa", "Caco", "Papucho" y "Sobrino", quienes se encuentran prófugos y fuertemente armados.

El caso continúa bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público, mientras se exhorta a los señalados a entregarse por las vías correspondientes.

