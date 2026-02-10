Policía emite un "se busca" contra cuatro prófugos por homicidio de un menor en Pedro Brand

Collage de los buscados por la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional emitió este martes una alerta de "se busca" contra cuatro hombres calificados como altamente peligrosos y señalados como presuntos implicados en el homicidio por impacto de bala de un menor de edad, en el municipio de Pedro Brand, Santo Domingo.

Los prófugos están vinculados a la muerte de Juan Miguel de León Recio, ocurrido la tarde del domingo 8 de febrero de 2026 en el sector El Oxígeno, de acuerdo a informaciones de la institución suministrada en una nota de prensa.

Por el hecho busca a Luis Manuel Peralta Torres, alias Bocina, de 25 años; Manuel Alfonso Pereyra Laureano, alias el Poly y/o el Grande, de 29; y Onny Olivero, alias el Sobrino y/o Nariz, de 27.

La Policía indicó que también buscan a Rafael Santana, alias Papucho, a quien señala como parte del grupo involucrado en el crimen.

El homicidio

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en la calle Juan Modesto del referido sector, donde el menor fue atacado a tiros por varios individuos armados, falleciendo posteriormente mientras recibía atenciones médicas.

La institución del orden indicó que el caso continúa bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público y exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, a fin de responder ante la justicia.

La Policía Nacional solicitó además a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estos individuos comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 809-613-1389 y 809-735-1439.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-72242-pm-1e145398.jpeg Alerta de "se busca" de la Policía Nacional correspondiente a Manuel Alfonso Pereyra Laureano, alias el Poly y/o el Grande, de 29 años. (POLICÍA NACIONAL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-72253-pm-7ebf027d.jpeg Onny Olivero, alias el Sobrino y/o Nariz, de 27 (POLICÍA NACIONAL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-72240-pm-c921c76a.jpeg Luis Manuel Peralta Torres, alias Bocina, de 25 (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-72248-pm-1-2ac98902.jpeg Cherinel Pereyra Rodríguez, alias el Wery, de 31 años. (POLICÍA NACIONAL) ‹ >