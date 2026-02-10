Tres detenidos, entre ellos una mujer, por fraude en establecimientos comerciales con dinero falso

La Policía Nacional informó este martes que miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) apresaron a tres personas, entre ellas una mujer, acusadas de realizar estafas en distintos establecimientos comerciales mediante el uso de dinero presuntamente falso, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Los detenidos son Domingo Arias Garabito, alias "Dominguito", de 41 años, residente en el sector Madre Vieja, San Cristóbal; Eusebio Nivar Nivar, de 52 años, residente en Madre Vieja Sur, San Cristóbal; y Teresa Guzmán, alias "Vanesa", de 36, residente en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía, los arrestos se produjeron tras el seguimiento a una denuncia interpuesta por el establecimiento comercial afectado, donde una persona realizó la compra de varios accesorios utilizando dinero presuntamente falsificado.

Como parte del proceso investigativo, agentes del Dicrim realizaron el levantamiento y análisis de imágenes de cámaras de vigilancia del negocio y de zonas aledañas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-51521-pm-680cf84d.jpeg Dinero en efectivo presuntamente falso incautado por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

Evidencias y proceso legal

Como resultado de las labores de inteligencia, los agentes lograron ubicar y detener a los implicados en un hotel ubicado en la calle Narciso Minaya, en el municipio de Nagua.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon una motocicleta tipo CG, modelo 200, marca Tauro, color negro, la cual, al ser depurada en el sistema DEBI-LIG, figura como sustraída y registrada originalmente de color naranja.

Asimismo, fue incautada una cantidad de dinero en efectivo presuntamente falso, consistente en tres papeletas de 2,000 mil pesos; cuatro papeletas de 1,000; dos papeletas de 500; una papeleta de 200; y siete papeletas de 100.

Los detenidos y las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia en el cuartel policial de Nagua y serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.