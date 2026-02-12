Aviones tanqueros de EE. UU. que estaban en el AILA salieron del país

Uno de los aviones tanqueros de Estados Unidos que estaban en el AILA. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/DANIA ACEVEDO )

Los aviones tanqueros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que operaban desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como parte de una operación para combatir el narcotráfico en el Caribe, ya no se encuentran en el país, luego de haber sido retirados hace aproximadamente tres semanas, según informaciones obtenidas por este medio.

Las aeronaves, que permanecían de manera fija en el área aeroportuaria como parte de una misión logística, dejaron de verse en el aeropuerto donde estaban estacionadas con frecuencia. En total, eran diez los aviones que formaban parte del despliegue, informó una fuente de entero crédito y que pidió reservas de su nombre.

La presencia de aviones fue autorizada también en la Base Aérea de San Isidro.

El 26 de noviembre de 2025 el presidente de la República, Luis Abinader, comunicó que, de forma temporal y conforme con un acuerdo firmado con los Estados Unidos, aeronaves estadounidenses se iban a instalar en el AILA y en la base Aérea de San Isidro. Dijo que la medida no violaba la soberanía nacional y que formaba parte del combate al narcotráfico en la zona, lo cual era un amenaza real para el país "que no conocía fronteras".

La misión de Estados Unidos se instaló en el país el cuatro de diciembre de 2025 y formaba parte de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcotráfico en la región. Su misión era abastecer de combustibles e insumos a aeronaves desplegadas en otros países. Hasta ahora, según reportes de medios internacionales que han dado seguimiento a las operaciones, se han destruido alrededor de 35 embarcaciones (lanchas) vinculadas al tráfico de drogas desde que se inició la misión en septiembre de 2025. Las acciones se han desarrollado en el sur del Caribe y en el Pacífico con un saldo de varios muertos.

Desmontan campamento

Aunque la presencia de los tanqueros cesó, la misión no ha sido declarada oficialmente concluida. La fuente dijo que actualmente, el personal estadounidense se encuentra en la fase de desmontaje y retiro del campamento que había sido instalado en las inmediaciones del aeropuerto, donde se alojaban pilotos y equipos de apoyo.

De acuerdo con la información suministrada a Diario Libre, en los últimos días han arribado al país aeronaves de carga militar para trasladar los equipos e insumos utilizados durante la operación. Entre ellas, un avión de transporte estratégico tipo C-5M Super Galaxy, que estuvo en territorio dominicano y partió tras movilizar parte del material.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el proceso de retiro se desarrolla de manera gradual y contempla la salida total del personal y los equipos instalados para la misión.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la fecha oficial de finalización de la operación