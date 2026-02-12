Policía mata hombre en Santo Domingo Oeste; dice que robaba motores

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones en torno al caso al tiempo de continuar enfrentando la delincuencia y garantizando la seguridad ciudadana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Un hombre de 32 años murió tras ser abatido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el municipio Santo Domingo Oeste, informó la institución este jueves.

El hecho ocurrió ayer miércoles, pero fue comunicado hoy.

El fallecido fue identificado como Yeison Yanuar Howley Dipré, quien, según el reporte oficial, era buscado por su presunta participación en varios robos de motocicletas en la avenida Duarte Vieja y la prolongación 27 de Febrero.

De acuerdo con la versión preliminar ofrecida por la uniformada, el hombre fue localizado por una patrulla que intentaba ejecutar una orden de arresto en su contra. La Policía sostuvo que, al momento de la intervención, se produjo un intercambio de disparos en el que Howley Dipré resultó herido de bala y posteriormente falleció.

La institución indicó, a través de una nota de prensa, que el occiso tenía en su contra la orden de arresto No. 973-2025-EMES-02031, emitida el 21 de febrero de 2025, y que además figuraba como prófugo con otros procesos judiciales pendientes.

Versión policial

Según la Policía, el reporte indica que alrededor de la 1:00 de la tarde, al notar la presencia de los agentes actuantes, Howley emprendió a tiros contra la patrulla, lo que obligó a los miembros policiales a repeler la agresión, resultando con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

En la escena se le ocupó una pistola marca Taurus, color negro, serie No. TCU53218, con su cargador y una cápsula, así como tres motocicletas sustraídas de distintas marcas y colores.

Las motocicletas recuperadas

Una Xpress, color negro, chasis No. LC6PCJBJ0T0006835, sin placa;

Otra marca Xpress, color rojo, chasis No. LC6PCJBJ5R0004135, placa No. K2468852

Una marca Bajaj, color negro, chasis No. MD2A76AX5NWE48329, sin placa

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones en torno al caso.

