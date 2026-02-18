Con 3,200 citas reservadas, el país inicia mañana la expedición del pasaporte electrónico

Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, durante su visita a Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.

Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.

La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.

Ramírez aseguró que la institución cuenta con suficiente abastecimiento de libretas y procesos estandarizados para evitar los cuellos de botella del pasado.

También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.

Implementación gradual

El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.

Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las "buenas prácticas internacionales".

"Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia", afirmó Ramírez.

Servicio de repatriación incluido

Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.

El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.

"No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente", explicó.

Además, la institución lanzará el programa "Pasaporte en Ruta", mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.

Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.