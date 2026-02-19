Portugal vende cuatro buques patrulleros a República Dominicana por 24 millones de euros

Un patrullero portugués Tejo. Cuatro serán incorporados por el Ministerio de Defensa de la República Dominicana a los operativos contra el narcotráfico, se informó ayer. El contrato de compra será firmado mañana viernes. ( FUENTE EXTERNA )

Portugal firmó un contrato para la venta de cuatro buques patrulleros costeros a República Dominicana por 24 millones de euros, que puede complementarse con opciones adicionales en sistemas y equipos, informó el Ministerio de Defensa luso en un comunicado este jueves.

La venta se formalizará este viernes con una ceremonia y una rueda de prensa en la que participará el ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, y su homólogo dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en el fuerte de São João Baptista, en Oporto.

El acuerdo incluye un programa integrado de transferencia de capacidades, que comprende acciones de mantenimiento y modernización, suministro de municiones y repuestos, documentación técnica, formación y entrenamiento de tripulaciones y equipos de gestión, con el fin de garantizar la plena operatividad de los buques al servicio de la Armada Dominicana.

Entrega por fases

La entrega de los buques se realizará por fases, entregándose el primer buque en un plazo de 12 meses tras la finalización de la fase logística, y los restantes en plazos máximos de 20, 30 y 40 meses, respectivamente.

Los buques de la clase 'Tejo' son unidades polivalentes, de unos 50 metros de eslora y un desplazamiento de 345 toneladas, en servicio en la Armada lusa desde 2016.

Están destinados a misiones de patrulla y vigilancia marítima, control de las aguas bajo jurisdicción nacional, así como búsqueda y salvamento y seguridad marítima, precisó la cartera portuguesa de Defensa.

Abinader anunció la compra el año pasado

El 16 de junio del año pasado, durante su encuentro con la prena LA Semanal, el presidente Luis Abinader anunció la intención de su administrador de adquirir los buques, para "patrullar los mares dominicanos y combatir el narcotráfico".

"Hace un año nosotros estuvimos en Portugal, y de esa visita, nosotros logramos llegar a un acuerdo para adquirir por lo menos dos, quizás van a ser cuatro barcos patrulleros de alta mar, que no teníamos en República Dominicana. Ellos lo utilizan para combatir el narcotráfico y nosotros también lo utilizaremos para eso", explicó Abinader, e informó que el acuerdo se iba a firmar esa misma semana.

No obstante, fue este jueves que se dio a conocer que será mañana viernes que se materializará la transacción.