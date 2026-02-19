Rescatan sana y salva en SDN a menor de 13 años reportada desaparecida en La Altagracia

La Policía Nacional junto al Ministerio Público rescataron a la menor en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que varios de sus agentes apresaron a dos personas y rescataron sana y salva a una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida en la provincia La Altagracia.

En el operativo fueron arrestados Ricardo José Sánchez Brito, de 23 años, y Laura Elizabeth Brito Báez, de 50. Las autoridades señalan como presunto responsable directo de la sustracción a Enly Rafael Cruz Tejada, alias "TiTi", de 30 años, quien permanece prófugo, indicó la Policía en una nota de prensa.

El caso fue trabajado por miembros del Departamento Operativo II de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas, ambos adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La denuncia fue interpuesta el 8 de febrero de 2026 ante la Subdirección Regional de Investigación en Higüey por el padre de la adolescente, quien informó que su hija había salido de su residencia el día anterior y no regresó, perdiéndose todo contacto con sus familiares.

Tras la denuncia, los oficiales iniciaron las labores de búsqueda e inteligencia, que incluyeron el levantamiento y análisis de cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa a la menor salir acompañada de un hombre a bordo de una motocicleta tipo CG, color rojo.

Como resultado del seguimiento al caso, la mañana del 17 de febrero los agentes se trasladaron al sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, donde lograron ubicar y arrestar a los implicados tras una labor de inteligencia.

En horas de la tarde, y en compañía del procurador fiscal de Homicidios de Santo Domingo Este, fue ejecutada la orden de allanamiento No. 00620-2026 en una vivienda de Sabana Perdida, donde fue localizada y rescatada la menor en buen estado de salud.

Durante el allanamiento fueron ocupados dos celulares, una tablet y una prenda de vestir, que serán analizados como parte del proceso investigativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-55630-pm-1-90b8556d.jpeg Los arrestados. (FUENTE EXTERNA)

Otras acciones

Las autoridades coordinaron con la procuradora fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey, quien fue informada formalmente sobre el traslado y puesta a disposición de la menor para los fines legales y de protección correspondientes.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada bajo medidas de seguridad hasta la provincia La Altagracia, donde fue conducida a un centro de salud para su evaluación médica. Allí fue recibida por la magistrada actuante y quedó bajo la supervisión del Ministerio Público especializado en Niñez y Adolescencia.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de La Altagracia para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda del prófugo.