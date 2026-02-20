Apresan en Santiago a un hombre acusado de la muerte a tiros de una venezolana

La Policía Nacional confirmó el arresto de un hombre que era buscado por su presunta implicación en la muerte a tiros de una mujer venezolana, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en la provincia de Santiago. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este viernes sobre el arresto de un hombre que era buscado por su presunta implicación en la muerte a tiros de una mujer venezolana, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en la provincia de Santiago.

El detenido fue identificado como Waldyn Ricardo Ureña, conocido como "Wally" y/o "W", cuyo arresto se ejecutó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0023116.

De acuerdo con el informe policial, Ureña es señalado como presunto autor del crimen de junto a Amauris Antonio Almonte y Elias Enmanuel Díaz, alias "Nono", quienes ya fueron sometidos a la justicia.

A los implicados se les atribuye haber causado la muerte por heridas de arma de fuego a María Isamar Villasmil Atencio, ciudadana venezolana de 28 años.

La extranjera fue atacada mientras se desplazaba en un vehículo.

En el mismo incidente también resultó herido Denni José Caraballo Calderón, de 35 años.

El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2025 en el sector Las Charcas.

Prontuario del detenido

Al ser depurado en el sistema policial, el ahora detenido figura con cuatro registros por asuntos judiciales relacionados con presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas, la Ley 36 sobre Armas de Fuego y Armas Blancas, así como disposiciones del Código Penal Dominicano vinculadas a homicidio, asesinato y asociación de malhechores.

Además, posee un registro policial por robo de motocicleta.