Inversión en la frontera es de RD$12,958 MM en 2026

La verja es una de las obras vitales del Gobierno en las provincias fronterizas, la cual reforzará la seguridad en la lína divisoria.

Para el transcurso del año 2026, el Gobierno tiene planeado invertir 12,958 millones de pesos en 251 proyectos en las provincias fronterizas, equivalente al 14.2 % de la inversión nacional, según un informe reciente del Ministerio de Hacienda.

El monto tiene un per cápita estimado de RD$ 25,508, para un incremento promedio de RD$ 500 por habitante. Además, representa un 2.25 % más en el 2025, cuando se invirtieron 12,673 millones de pesos.

De los 251 obras que se levantan solo hay 35 que son de este 2026; es decir, que la mayor parte de la inversión es arrastradas de años anteriores, como la muestra el gráfico más abajo.

De manera particular, Monte Cristi, Dajabón y Elías Piña absorben más del 60 % del presupuesto asignado al territorio fronterizo con proyectos en transporte, seguridad y recursos hídricos, considerados prioritarios para atender las brechas estructurales de la frontera.

En transporte está el mejoramiento del puerto de Manzanillo, en Monte Cristi, la construcción de un puente en Dajabón y la reconstrucción de la carretera Comendador, en Elías Piña.

En materia de seguridad, la inversión se orienta a la construcción de la verja perimetral inteligente, mientras que en materia hídrica está la construcción de las obras complementarias de la presa de Monte Grande.

A diferencia de esas tres provincias, Santiago Rodríguez apenas tiene un 2.9 % del presupuesto asignado %.

Variaciones entre provincias

En términos interanuales, Dajabón registra uno de los incrementos más significativos, mientras que Pedernales y Elías Piña también presentan variaciones positivas. En contraste, otras demarcaciones muestran reducciones asociadas al avance físico de grandes proyectos ya en ejecución. Las caídas más pronunciadas se observan en Santiago Rodríguez con caída de -29.8 % y Monte Cristi de -30.3 %

Además de la infraestructura, también se incluyen obras educativas, con una inversión de 863 millones de pesos en las provincias de Baoruco y Elías Piña, como parte del fortalecimiento del acceso a servicios básicos en comunidades fronterizas.

Inversión programada

Un componente clave del presupuesto 2026 es la nueva inversión pública programada, que fija un monto de 1,773.6 millones de pesos.

De esta nueva inversión, la mayor tajada la tiene Pedernales, el 30.7 %. Se usará para la reconstrucción del frente marítimo del municipio cabecera por un valor de 206.5 millones de pesos, así como y la investigación del potencial de tierras raras con 131.5 millones de pesos.

También figuran la construcción de la presa Don Miguel, en Loma de Cabrera, Dajabón, con 328.0 millones de pesos, y la reconstrucción del camino vecinal de Las Matas de Santa Cruz, en Monte Cristi 136.9 millones de pesos, una vía que conecta múltiples comunidades de la provincia.

