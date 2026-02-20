Libro plantea crisis estructural en la Cámara de Cuentas y propone reforma constitucional

Máximo Castillo Salas fue presidente de la Cámara de Cuentas entre el periodo 2003-2006. ( FUENTE EXTERNA )

El libro La historia nunca contada de la Cámara de Cuentas de la República , de Máximo Castillo Salas, sostiene que el órgano fiscalizador atraviesa una etapa de "destrucción" y "calamidad institucional" que ha anulado su capacidad efectiva de control sobre el uso de los recursos públicos.

En la obra, el autor afirma que, tras un "período de las luces" entre 2002 y 2006, la institución se transformó en un "elefante blanco" que consume fondos públicos sin resultados tangibles en materia de fiscalización. Señala que la Cámara de Cuentas ha actuado por inacción frente a irregularidades en la administración estatal.

La investigación también aborda la ingobernabilidad interna. El autor sostiene que los miembros del Pleno son seleccionados bajo cuotas partidarias que debilitan el liderazgo institucional.

Como ejemplo, cita la gestión de Janel Andrés Ramírez, quien se definió públicamente como "preso de confianza" del Pleno y calificó el desorden interno como la "maldición de la Cámara de Cuentas".

Según el libro, en ese período se produjo un estancamiento del 98 % en las actividades de fiscalización.

La obra examina además la denominada "Operación Caracol" de 2021, cuando el Ministerio Público realizó allanamientos en la institución e incautó documentos relacionados con un presunto "maquillaje de auditorías" para favorecer la impunidad de exfuncionarios.

Castillo Salas concluye que la crisis no es solo institucional, sino también social, y plantea la necesidad de un "mea culpa colectivo" por permitir que el Congreso designe reiteradamente a funcionarios que, a su juicio, no garantizan la independencia del órgano.

Como propuesta, el autor sugiere una reforma constitucional profunda que traslade la designación de los miembros del Pleno al Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de blindar a la Cámara de Cuentas de presiones políticas y restituir su función como órgano independiente de control del patrimonio público.

El libro se inscribe en el debate sobre la reforma del sistema de control estatal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en la República Dominicana.