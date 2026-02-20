×
Policía Nacional ocupa cocaína, crack, marihuana y balanzas en intervención policial en Capotillo

Durante el operativo se apresaron a dos presuntos antisociales apodados "Lomo" y "Cuñado"

    Policía Nacional ocupa cocaína, crack, marihuana y balanzas en intervención policial en Capotillo
    Agentes de la Policía Nacional ocuparon dos paquetes y varias porciones de presunta cocaína, crack y marihuana, además de dos balanzas, durante una intervención en un punto de venta de drogas en Capotillo. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Policía Nacional ocuparon dos paquetes y varias porciones de presunta cocaína, crack y marihuana, además de dos balanzas, durante una intervención en un punto de venta de drogas que culminó con el arresto de dos hombres en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

    • Los detenidos son Norbyn de la Rosa Sabala, de 39 años, alias "Lomo", y Yeison Manuel Rochal Catalino, de 28, alias "Cuñado", quienes fueron sorprendidos en la calle 42, próximo a un colmado de la zona, tras labores de inteligencia que señalaban el lugar como centro de distribución de sustancias controladas.

    La labor fue realizada por miembros del Departamento Operativo ll de Investigaciones Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo).

    Infografía

    Informe preliminar

    De acuerdo con el informe preliminar, a "Lomo" se le ocupó una maleta que contenía dos paquetes de un polvo blanco presumiblemente cocaína, varias porciones adicionales del mismo material, una porción de presunto crack, múltiples porciones de un vegetal que se presume marihuana y dos balanzas utilizadas para el pesaje de drogas.

    Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se amplían las investigaciones.

