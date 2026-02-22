La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", marcó ayer un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México y desató una ola de violencia en el occidente del país. El Ejército mexicano informó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió tras resultar herido en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial, Oseguera, de 59 años, falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. En el operativo murieron siete presuntos integrantes del grupo criminal y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

El Ejército señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central y de información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, un elemento que confirma la dimensión binacional de la operación. Oseguera era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/imagen-86663f9336788e2cb45643667b15e22ce032782fw-b7ddaaf4.jpg Bloqueo policial en una vía tras los disturbios. (EFE/ FRANCISCO GUASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/violencia-en-mexico-por-muerte-de-el-mencho-efe-4833bd46.jpg Columnas de humo se elevan en Puerto Vallarta, México, tras los incidentes provocados por seguiroes de "El Mencho". (EFE) ‹ >

Bloqueos e incendios

La muerte del capo desató una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México). Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército.

Posteriormente, los llamados ´narcobloqueos´ se extendieron a estados vecinos. En Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados.

También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur). Según reporta el medio La Jornada, hubo incidentes en 21 estados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/imagen-whatsapp-image-2026-02-22-at-44319-pm-e4028ad4.jpg Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"

Un capo con historial violento Fundado en 2009, el CJNG se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas de México, según informes del Departamento de Justicia estadounidense. Bajo el liderazgo de Oseguera, el grupo consolidó presencia en múltiples estados y protagonizó enfrentamientos con fuerzas federales y bandas rivales. El nombre de "El Mencho" quedó ligado a uno de los ataques más audaces contra autoridades mexicanas. El 20 de junio de 2020 ordenó un atentado armado en calles de la Ciudad de México contra el entonces secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch. El funcionario resultó herido y tres personas murieron, entre ellas dos de sus escoltas.

Ira y expectativa

La muerte del capo ha generado reacciones encontradas en México. Mientras sectores consideran el operativo como un golpe relevante contra el crimen organizado, en regiones bajo influencia del CJNG se ha reportado tensión e incertidumbre ante posibles represalias.

Analistas advierten que la caída de un líder de esta magnitud no implica necesariamente la desarticulación inmediata del grupo, que cuenta con estructuras regionales consolidadas. El desafío para las autoridades será contener la violencia derivada del reacomodo interno y evitar que la confrontación escale en los próximos días.

Con la muerte de "El Mencho", México suma otro capítulo en su prolongada guerra contra el narcotráfico, en un escenario marcado por la presión internacional, la disputa territorial entre organizaciones criminales y la expectativa de que este golpe tenga efectos duraderos en la estructura del CJNG.

Sheinbaum llama a la calma La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse "en calma", tras ser abatido "El Mencho". En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existía "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollaban con "plena normalidad". "Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la Sheinbaum. La mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad mantendrían a la población informada sobre la situación de manera permanente.

Reacción de EE. UU.

La noticia fue recibida con respaldo inmediato desde Washington. Christopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó en la red social X que la muerte de "El Mencho" representa "un gran hito" para México, Estados Unidos y la región. Felicitó a las fuerzas del orden mexicanas por el operativo.

"Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos", dijo Landau.

El hecho se produce en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que México frene el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, hacia territorio estadounidense.

Estados Unidos ha designado al CJNG como organización terrorista y lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, drogas que han alimentado la crisis de sobredosis en ese país.

Vuelos cancelados

Los bloqueos afectaron las operaciones aéreas en varios estados de México. Aerolíneas de EE. UU. y Canadá informaron sobre suspensión de operaciones con Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazatlán, entre otras.