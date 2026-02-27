27 de febrero: República Dominicana celebra el 182 aniversario de la Independencia Nacional

La bandera dominicana ondea en homenaje al 182 aniversario de la Independencia Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, la República Dominicana recuerda este 27 de febrero el proceso histórico que dio origen a la nación libre y soberana en 1844.

La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico mediante el cual se proclamó la República Dominicana como nación libre y soberana, se logró su separación de Haití, el 27 de febrero de 1844.

Durante los 22 años anteriores a ese acontecimiento, toda la isla de La Española permaneció bajo ocupación haitiana, tras la ocupación del Estado de Haití Español, surgido en 1821 en la parte oriental de la isla.

La proclamación de la independencia tuvo lugar en la Puerta de la Misericordia, donde el patricio Matías Ramón Mella realizó el histórico trabucazo en la madrugada del 27 de febrero de 1844, simbolizando el inicio formal del movimiento independentista.

Posteriormente, en la Puerta del Conde, el patricio Francisco del Rosario Sánchez enarboló la bandera tricolor, inspirado en los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte, quien promovió los principios de libertad, soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano.

Orígenes del movimiento independentista

El movimiento de independencia dominicano tuvo sus raíces en la sociedad secreta La Trinitaria , fundada por J uan Pablo Duarte , junto a otros patriotas, con el objetivo de liberar a la población del dominio haitiano y establecer un gobierno autónomo basado en los principios de libertad y justicia.

¿Qué se realiza cada 27 de febrero?

Cada 27 de febrero en la República Dominicana se realizan actividades oficiales que incluyen actos cívicos, desfiles, ofrendas florales frente a monumentos patrióticos y discursos presidenciales.

La fecha también está marcada por la rendición de cuentas del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento de las responsabilidades establecidas por la Constitución.

A 182 años de la proclamación de la Independencia Nacional, la fecha continúa siendo un símbolo de unidad y reafirmación de la dominicanidad, recordando el sacrificio de quienes lucharon por una nación libre y soberana.