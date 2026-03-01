PN suspende y pone a disposición de justicia a agentes por supuesto robo en labores en San Cristóbal

La Policía Nacional informó este domingo que suspendió en funciones a varios de sus miembros, entre ellos un coronel y un capitán, y los puso a disposición del Ministerio Público, tras ser señalados por la presunta sustracción de dinero durante un proceso investigativo realizado en la provincia de San Cristóbal luego de acudir a dar asistencia por la comisión de un robo en un establecimiento comercial.

La institución explicó -a través de una nota de prensa- que la decisión fue adoptada conforme a la recomendación de la Dirección de Asuntos Legales y en aplicación del artículo 165 de la Ley No. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que faculta la suspensión preventiva cuando existen indicios de faltas graves.

Las medidas cautelares fueron dispuestas mientras la Dirección de Asuntos Internos profundiza las investigaciones para determinar las circunstancias en que se habrían producido los hechos.

La Policía indicó que el objetivo es garantizar un proceso "riguroso, transparente y ajustado a derecho", sin vulnerar las garantías legales de los implicados. Sus nombres ni fueron revelados ni la cantidad de miembros de la uniformada suspendido por el caso

De acuerdo con el comunicado, los oficiales fueron notificados formalmente conforme a los procedimientos reglamentarios. Sus nombres se mantienen bajo reserva mientras avanzan las indagatorias.

El caso fue remitido al Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal para los fines de la investigación penal correspondiente, en el marco del debido proceso.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la disciplina institucional y el cumplimiento estricto de la ley, y aseguró que cualquier conducta que contravenga los principios de legalidad y probidad será investigada y sancionada conforme a la normativa vigente. Asimismo, informó que continuará ofreciendo detalles a medida que el proceso avance.