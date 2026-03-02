Policía Nacional suma más agentes y cadetes, pero persisten retos en reforma

Policías antimotines desfilan el 27 de Febrero en el Malecón, en el Día de la Independencia Nacional. ( FÉLIX LEÓN )

La Policía Nacional cumple hoy 90 años en medio de una "transformación profunda" que registra el mayor ingreso de aspirantes y mujeres de sus últimos cinco años.

Aunque desde 2020, según los reportes de nómina, el personal de la entidad ha crecido un 10 %, su mayor desafío sigue siendo la reforma, que aún no logra disipar las sombras del uso excesivo de la fuerza, los "intercambios de disparos" y el respeto de los derechos humanos.

Crecimiento general y reacomodo interno

Al comenzar el primer mandato del presidente Luis Abinader, en septiembre de 2020, la Policía contaba con 38,790 miembros y un presupuesto mensual de 535.4 millones de pesos, distribuidos entre 8,870 rasos, 8,678 cabos, 4,374 sargentos, 188 cadetes, 1,628 capitanes, 699 coroneles y 39 generales de brigada.

El presupuesto destinado a nómina se elevó a 1,348.2 millones de pesos, más del doble de la primera gestión de Abinader.

Conscriptos

La figura del conscripto —personal alistado en formación—registra la mayor volatilidad.

En septiembre de 2021 se contabilizaban 608 conscriptos, cuya cifra ascendió a 1,118 en 2022, pero un año después cayó abruptamente a solo 118 en septiembre de 2023, su punto más bajo. En cambio, a partir de 2024, el comportamiento varió, subiendo a 2,297 y al 2025 alcanzó un pico histórico de 5,428.

El salto es significativo entre 2023 y 2025, se multiplicó por 46 veces según la nómina policial, pasando a representar el 13.5 % del total de la fuerza uniformada en 2025.

Cadetes

A diferencia de los conscriptos, el cuerpo de cadetes —futuros oficiales— mantuvo un aumento constante y sostenido.

En 2020 había 188 cadetes, aumentando a 193 en 2021 y a 218 en 2022.

La tendencia continuó en los años siguientes con 265 en 2023, 290 en 2024 y 325 en 2025.

Salarios: impacto directo de la reforma

El impacto más significativo se concentró en los rangos de entrada, históricamente los más precarizados.

Un raso que en 2020 ganaba 10,150 pesos pasó a 14,210 en 2021. En 2022, el sueldo era 17,052 pesos, en 2023 se ubicó en 24,555 pesos y finalmente 29,025 pesos para 2024 y 2025.

Los mandos medios también recibieron ajustes significativos; un sargento pasó de 13,050 a 32,504 pesos, mientras que el director general —rango de mayor general— aumentó de 89,963 a 102,957 pesos en 2023, monto que se mantuvo estable hasta 2025.

En contraste, las raciones alimenticias permanecieron casi invariables: 300 pesos para oficiales, 240 pesos para alistados y 1,000 pesos para cadetes, aunque el gasto total pasó de 9.5 millones de pesos en 2020 a 10.4 millones en 2025, siguiendo el aumento del personal.

Nuevo modelo de patrullaje y modernización

En 2025, la Policía lanzó un Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial en el Gran Santo Domingo, con uniformes azul oscuro que incorporan códigos QR, cámaras corporales y un diseño ergonómico.

La iniciativa busca modernizar la institución, fortalecer la seguridad ciudadana y recuperar la confianza de la población mediante análisis de datos, interoperabilidad con el Sistema 911 y protocolos de supervisión más precisos.

El 90 aniversario encuentra a la institución con un nuevo director, Andrés Modesto Cruz Cruz, y ante cuestionamientos por los "intercambio de disparos". Solo en la última semana de febrero tres hombre cayeron abatidos en supuestos enfrentamientos con agentes.