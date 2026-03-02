Director de la Policía a los agentes: “la verdadera reforma comienza en la conciencia de cada uno”

El director general de la Policía Nacional, Modesto Cruz Cruz, participa en la eucaristía por el 90 aniversario de la institución junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la Catedral Primada de América. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Al cumplirse los 90 años de la Policía Nacional, su director general, Modesto Cruz Cruz, afirmó este lunes que la reforma que impulsa la institución solo será efectiva si va acompañada de una transformación en la conciencia de cada uno de sus agentes.

“La verdadera reforma comienza en la conciencia de cada uno de los hombres y mujeres que forman parte de nuestra institución”, expresó durante su intervención en la eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América.

El alto mando sostuvo que el proceso que vive el cuerpo del orden no puede limitarse solo a los cambios estructurales o tecnológicos, sino que debe sustentarse en el compromiso ético y moral de sus alistados. En ese sentido, enfatizó que la integridad “no es negociable” y que la disciplina debe estar acompañada de valores, justicia y humanidad donde cada actuación debe regirse por el respeto a la Constitución y a la dignidad humana.

“El uniforme no representa poder, representa responsabilidad”, subrayó al reiterar que el manejo debe estar guiado por el respeto irrestricto a las leyes. Sus declaraciones se producen en medio de tensiones tras la suspensión y envío a la justicia de varios agentes ante una presunta sustracción de dinero en un proceso en San Cristóbal.

Un buen servicio

Durante el acto litúrgico, Cruz Cruz recordó que la fundación de la Policía en 1936 marcó un compromiso permanente del Estado dominicano con la seguridad ciudadana y la paz social ante una misión institucional de “proteger y servir” que no puede quedarse en una consigna, sino traducirse en una práctica cotidiana basada en la transparencia y la vocación de servicio.

Ante las nueve décadas, indicó que el proceso de reforma policial se ha llevado en una ejecución profunda y sostenida, enfocado en la modernización de los sistemas, el fortalecimiento de la formación académica, la incorporación de tecnología de vanguardia y la elevación de los estándares de desempeño, con énfasis en la integridad, la ética y el carácter del personal policial.

Al concluir, el funcionario llamó a una renovación del compromiso de actuar con honor, lealtad e integridad, en un momento en que la institución enfrenta el desafío de consolidar la confianza pública y demostrar que la transformación anunciada se refleje en cada actuación policial.

El acto contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como representantes de distintos sectores, entre ellos la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre; director de Migración, Lee Ballester; exdirectores de la institución, entre otras personalidades.