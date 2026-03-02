El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, informó este lunes que la institución mantiene varias investigaciones internas debido a casos por falta de integridad entre sus agentes.

Ante la suspensión y envío a la justicia de un coronel y un capitán por sustracción de dinero en la provincia San Cristóbal, Cruz Cruz indicó que las pesquisas continúan y enfatizó que los organismos de control analizan otros casos similares.

"Los órganos de control tienen esas investigaciones, no esas, tenemos muchas investigaciones que se relacionan con casos parecidos a la falta de integridad", expresó el mayor general a su salida de la Catedral Primada de América, tras la misa por los 90 años de la Policía Nacional.

"Algunos se resisten"

Consultada sobre el caso de San Cristóbal y los avances de la reforma, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que existen agentes que no se acogen a las transformaciones que está realizando la institución.

Reafirmó que cambiar la cultura interna es un proceso complejo y que la evaluación y la transparencia son claves para garantizar que todos los miembros respeten los protocolos.

"Hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a las transformaciones y cambios y los protocolos. Por eso nosotros insistimos en evaluación y transparencia", afirmó.

Por su parte, el arzobispo coadjuntor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, destacó en la homilía la importancia de la profesionalización y cercanía comunitaria de los uniformados, subrayando que la autoridad auténtica se ejerce con responsabilidad, servicio y respeto a la ciudadanía.

Hizo un llamado a reforzar la confianza de la población en los agentes y a que todos los sectores participen en la seguridad del país, recordando que garantizar la paz y proteger los derechos es una tarea compartida.