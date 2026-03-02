Hombre es apresado en San Juan por herir de bala a otro y amenazar a una mujer en Baní

Momento en que un agente traslada a un hombre detenido. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones Oeste, con sede en la provincia San Juan, apresaron mediante orden judicial a un hombre acusado de herir de bala a un ciudadano y posteriormente amenazar a una mujer, en un hecho ocurrido en el municipio de Baní, provincia Peravia.

El detenido es Delnilson Keuri Valdez Adames alias "Mandraque", de 27 años, quien fue arrestado en cumplimiento de la orden de arresto No. 00839-2025.

Procedimientos legales

De acuerdo con el informe preliminar, el prevenido está acusado de herir con arma de fuego a un ciudadano y posteriormente amenazar a una mujer, por motivos bajo investigación, en presunta violación a los artículos 295, 305 y 309 del Código Penal Dominicano.

Tras su detención, Valdez Adames será sometido a los procedimientos legales correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público para ser enviado ante la jurisdicción competente de Baní, donde se conocerán las medidas de coerción en su contra.

La Policía Nacional dijo que continuará dando respuesta oportuna a los hechos delictivos y de garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones firmes y apegadas a la ley.