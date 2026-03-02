Monseñor Héctor Rodríguez pide que la reforma policial vaya más allá de los discursos

El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, afirmó que la Policía Nacional enfrenta retos complejos en la actualidad, como consolidar el proceso de la reforma policial. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, afirmó que la Policía Nacional enfrenta retos complejos en la actualidad, entre ellos consolidar su proceso de reforma institucional y recuperar la credibilidad ciudadana mediante acciones concretas.

Durante la misa de acción de gracias por el 90 aniversario de la fundación de la institución, el prelado sostuvo que uno de los principales desafíos es que la confianza de la población no se construya a partir de estadísticas o informes, sino desde la experiencia directa de la gente.

"Que la gente se sienta segura y tenga confianza no por lo que escucha, sino por lo que ve y por lo que siente", expresó.

Monseñor Rodríguez señaló que el proceso de reforma que vive la institución es largo y exigente, pero necesario para fortalecer su misión de garantizar el orden y la convivencia pacífica.

En ese sentido, insistió en que toda institución humana necesita revisarse, reconocer sus fallas y renovarse para poder crecer y consolidarse.

Asimismo, subrayó que actuar con transparencia y respetar la dignidad humana, incluso frente a quienes cometen delitos, forma parte esencial de esa transformación.

El religioso indicó que el respeto a la ley y a los procedimientos institucionales es clave para robustecer la confianza pública.

El arzobispo destacó que los desafíos no son pequeños, "pero tampoco imposibles si se asumen con una auténtica vocación de servicio y compromiso con el bien común".

Reconocimiento de logros acumulados

La celebración eucarística, celebrada en la catedral Santiago Apóstol, también sirvió para reconocer el trabajo de hombres y mujeres que, a lo largo de nueve décadas, han servido a la sociedad dominicana.

En representación de la uniformada, el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director del Comando Regional Cibao Central, resaltó el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales.

El oficial destacó los avances alcanzados en el proceso de transformación policial.

Resaltó la responsabilidad de los agentes de servir con vocación, disciplina y transparencia a la sociedad dominicana.