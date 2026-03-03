República Dominicana deportó 67,940 haitianos entre enero y febrero

La República Dominicana deportó a miles de haitianos, mientras la violencia de bandas armadas en Haití sigue en aumento. ( ARCHIVO )

La República Dominicana deportó 67,940 haitianos indocumentados entre enero y febrero pasados, informó este martes la Dirección General de Migración (DGM).

Los extranjeros fueron deportados tras ser detenidos "en condición migratoria irregular" y "como resultado de los operativos en distintas provincias del país, con el apoyo de las fuerzas militares y policiales", señaló la institución en un comunicado.

La oficina de Migración advirtió de que "continuará fortaleciendo los controles migratorios en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa vigente y conforme a los procedimientos establecidos".

Al mismo tiempo, aseguró que garantiza "la protección de los derechos humanos de los detenidos y deportados hacia su país de origen".

Política de deportaciones masivas

El presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó en octubre de 2024 una política de deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular.

Desde entonces se deportan unos 10,000 migrantes haitianos por semana pese a los llamamientos de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4,000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

Construcción de un muro fronterizo

Además, el Gobierno dominicano construye un muro o verja perimetral a lo largo de la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas.