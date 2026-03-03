Ministerio de Trabajo implementará sello contra el trabajo infantil impulsado por Save the Children

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares (izp.), junto a Juan Tomás Díaz (centro), presidente de Save the Children, durante la presentación del sello de certificación contra el trabajo infantil en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció que la institución implementará un sello que servirá como certificación contra el trabajo infantil, impulsado por Save the Children, como parte del respaldo oficial del Gobierno a esta iniciativa orientada a reconocer a las empresas comprometidas con la erradicación de esta práctica y la protección integral de la niñez en el país.

Olivares explicó que el sello de certificación promovido por Save the Children será un proceso voluntario mediante el cual empresas privadas, instituciones y organizaciones sociales podrán acreditar el cumplimiento de estándares responsables en materia de protección infantil.

"Este sello de certificación no es un simple reconocimiento, es una declaración pública de compromiso con la niñez dominicana", afirmó.

Promueven alianza público-privada

Mediante una nota de prensa, el funcionario reiteró que en los últimos cinco años el país ha asumido como "prioridad nacional todo lo relativo a la defensa de los derechos de los niños y niñas", impulsando acciones contra el matrimonio infantil y fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a eliminar el trabajo infantil.

"La protección de nuestra niñez es un compromiso irrenunciable. No podemos hablar de desarrollo sostenible si nuestros niños no están protegidos", expresó Olivares.

Durante su intervención, el ministro resaltó la labor filantrópica y empresarial de Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children, a quien definió como un referente de responsabilidad social en el sector privado.

Olivares también sostuvo que la alianza entre el Estado, organizaciones internacionales y el sector empresarial es clave para consolidar una República Dominicana libre de trabajo infantil.

La certificación impulsada por Save the Children busca convertirse en un referente nacional que incentive buenas prácticas corporativas, fortalezca el compromiso colectivo con los derechos de la niñez dominicana y consolide los esfuerzos sostenidos del país para erradicar el trabajo infantil.