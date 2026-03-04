Presidente Abinader retira de 559 miembros de la Policía Nacional

La Policía dijo que la medida incluye oficiales superiores, oficiales subalternos y alistados. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó que el Poder Ejecutivo autorizó la colocación en honrosa situación de retiro de 559 miembros de la institución, conforme a las causales establecidas por Ley 590-16.

La medida incluye oficiales superiores, oficiales subalternos y alistados que pasan a retiro por antigüedad en el servicio, solicitud voluntaria o por condición de discapacidad debidamente certificada, según explicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con los datos ofrecidos, entre los retirados figuran 52 coroneles, 94 tenientes coroneles, 109 mayores, 142 capitanes, 109 primeros tenientes, 38 segundos tenientes, así como siete sargentos mayores, un sargento, cuatro cabos, un raso y dos asimilados.

Retirados como generales

23 coroneles fueron pensionados con el rango de general.

La institución indicó que el personal puesto en retiro comenzará a recibir sus respectivas pensiones, en apego a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, precisó que el proceso está sustentado en la Ley 590-16, que regula el régimen de carrera, los derechos, deberes y el sistema de retiro del personal policial.

La Policía Nacional aseguró que la decisión fue adoptada respetando el debido proceso y la seguridad jurídica institucional, en el marco de la normativa que rige la administración y profesionalización del cuerpo del orden.

Retiros en sus diferentes modalidades

Retiros Voluntarios y por discapacidad