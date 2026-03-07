Inauguran estación policial en Santiago de la Cruz

La instalación fue inaugurada por el director de la Policía Nacional junto a autoridades locales ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional dejó inaugurada una nueva estación policial en el distrito municipal de Santiago de la Cruz, una obra con la que las autoridades buscan fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en esta zona fronteriza del noroeste del país.

El acto fue encabezado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés M. Cruz Cruz, quien dejó formalmente en funcionamiento la moderna dotación policial.

Durante la actividad también estuvo presente el director regional Noroeste de la institución, general Samuel Azcona Reyes, quien destacó que la nueva instalación representa un paso importante para reforzar las labores preventivas y acercar la institución a la comunidad.

La infraestructura fue entregada por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, encabezada por Ángel de la Cruz. Al acto asistieron además autoridades municipales y líderes comunitarios.

Entre los presentes se encontraban el alcalde del distrito municipal de Santiago de la Cruz, Walfry Francisco Labour Gutiérrez, y el alcalde del municipio de Loma de Cabrera, Carlos Juan Rodríguez (Frank).

Presencia en comunidades fronterizas

Las autoridades destacaron que este tipo de obras fortalece la presencia institucional del Estado en comunidades fronterizas, donde la seguridad y la atención rápida a los ciudadanos resultan fundamentales.

La nueva estación policial dispone de espacios adecuados para el trabajo operativo de los agentes y para la atención al público, lo que permitirá ofrecer una respuesta más rápida ante emergencias y contribuir a la prevención del delito.