Faride afirma inconductas de agentes son "una minoría" dentro de la Policía Nacional

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que los recientes casos de inconducta y abuso en los que se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional representan una minoría dentro de la institución y que no detendrán el proceso de transformación que impulsa el Gobierno.

Al ser abordada sobre varios hechos, entre ellos la presunta apropiación de un dinero vinculado a una investigación por parte de un subdirector, el arresto de policías y civiles relacionados con motocicletas robadas en Las Mata de Farfán, y la detención de un agente acusado de intentar agredir sexualmente a una haitiana, la funcionaria sostuvo que, pese a la gravedad de estos episodios, se trata de situaciones aisladas frente a un cuerpo policial integrado por más de 43 mil agentes.

"De más de 43 mil agentes policiales que tenemos, lamentablemente estos casos siguen siendo una minoría. Cuando hablamos de transformación de la Policía Nacional hablamos de un cambio de cultura, de procesos y de un compromiso real con el seguimiento a las acciones de la institución y las consecuencias que puede tener cualquier agente que incurra en un delito", sostuvo durante una rueda de prensa tras la reunión de seguridad ciudadana encabezada por la vicepresidenta, Raquel Peña.

Te puede interesar Mujeres podrán denunciar situaciones de riesgo o violencia en tiendas, bancos y farmacias

Respuestas inmediatas ante la inconducta policial

Aseguró que los casos que han salido a la luz han recibido respuestas inmediatas por parte de los organismos investigativos de la Policía Nacional y que los implicados han sido puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

"No podemos hacer silencio ante estos casos; debemos dar respuestas y promover sanciones definitivas contra quienes incurran en estas prácticas".

Proceso de depuración institucional

En medio de este proceso de depuración institucional, 13 oficiales fueron retirados recientemente de la Policía Nacional por incurrir en actuaciones contrarias a los lineamientos constitucionales. Entre ellos figuran dos mayores, cuatro capitanes, cuatro primeros tenientes y tres segundo tenientes.

La ministra puntualizó que el proceso de transformación busca fortalecer la transparencia, el monitoreo permanente y el compromiso de los agentes con su deber de proteger y servir a la ciudadanía. Asimismo, afirmó que la reforma también supone enfrentar las irregularidades dentro del propio cuerpo policial y promover sanciones contra quienes violen la ley.