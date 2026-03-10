Desde La Victoria, recluso orquestó el asalto a joyería en Cristo Rey, según la Policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquería, habla sobre el asalto a la joyería y los implicados. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Un recluso de la cárcel La Victoria fue identificado y señalado por las autoridades como el autor intelectual del asalto a mano armada a la Joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

La información fue dada a conocer este martes por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquería, en una rueda de prensa.

Pesquería indicó que el autor intelectual fue identificado como Juan Alexander Gálvez Martes, alias "Alex Bronx", condenado a 30 años de prisión por homicidio. Cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria.

"Alex Bronx", señalado como presunto coordinador del hecho delictivo, fue identificado a través de un allanamiento realizado en la cárcel, donde fueron ocupados un total de 28 celulares de distintas marcas y modelos.

El vocero de la Policía precisó que el recluso se encuentra en la sede de la Policía Nacional, desde donde será remitido ante la justicia por este hecho.

Más implicados

Pesquería informó que también fue detenido Hensy Yoel Reynoso Abreu (Hensy), brazo operativo de "Alex Bronx" fuera de la cárcel.

De acuerdo al informe policial, Hensy fue quien se encargó de vender una prenda y posteriormente comprar el vehículo utilizado para la comisión del asalto, en compañía de otros integrantes de la banda.

Indicó que fueron identificados varios de los participantes en la ejecución del asalto, uno de los cuales falleció posteriormente en medio de un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo en un centro de diversión de Nisibón, en la provincia La Altagracia.

El vocero de la Policía identificó al occiso como Sebastián Ortiz Maldonado (Gilbert) y aclaró que el incidente en el que falleció es un caso aislado, que no se relaciona con la investigación.

Agregó que en el hecho en Nisibón también murió el propietario de la discoteca, Wendrick Villegas Santana, y resultaron dos personas heridas.

Labores de búsqueda

Aseguró que, bajo estricta coordinación del Ministerio Público, continúan activas las labores de búsqueda y localización de los demás involucrados.

Los prófugos son Wilmer Rafael Solano García (a) "el Mello Sangriento"; Wilner Rafael Solano García (a) "el Mello Loco"; Deiby (a) "Deiby el Sicario".

Las autoridades están en proceso de identificar a Lenin, "el Mocho"; "el Grande" y/o "el Cojo", así como también Justin Guerrero (a) el Boricua, otros integrantes de la banda, también prófugos.

Pesquería les exhortó a los implicados en búsqueda y captura, a quienes consideró como armados y "altamente peligrosos", a que se entreguen por la vía que consideren pertinente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-64336-pm-1e5f6198.jpeg Máscaras con características de persona envejeciente y otras herramientas recolectadas. (DIARIO LIBRE/SAMIL METEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-64350-pm-6cd68988.jpeg Celulares confiscados. (DIARIO LIBRE/SAMIL METEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-64334-pm-3809a4ea.jpeg Evidencias recolectadas. (DIARIO LIBRE/SAMIL METEO DOMINICI ) ‹ >

Evidencias recolectadas

En el proceso de investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público recolectaron múltiples evidencias materiales y documentales.

Entre las evidencias que mencionó Pesquería están: la yipeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926, utilizada para la huida y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

Asimismo, fueron colectadas 10 cadenas color amarillo, que fueron entregadas al propietario de la joyería, según informó la Policía Nacional.

Fueron ocupados, además, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock calibre 40 con cápsulas y casquillos.