La RD lidera el índice de libertad de expresión en la región y EE. UU. retrocede

La República Dominicana encabezó en 2025 el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa entre 23 países del continente, con 82.17 puntos sobre 100, según el informe divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mientras que Estados Unidos registró un "deterioro significativo" en este indicador al inicio del segundo mandato de Donald Trump, período en el que el reporte documenta 170 agresiones contra periodistas, ocupando la undécima posición del ranking.

República Dominicana fue el único ubicado en la categoría "Con Libertad de Expresión". No obstante, el informe advierte que "esta estabilidad es precaria y se encuentra amenazada por factores que limitan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales".

Retos de la RD en libertad de expresión

La SIP señala que la República Dominicana "vive un periodo crítico para la libertad de expresión y de prensa, caracterizado por una mordaza sigilosa que combina la fragilidad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal como herramienta de control, y las tensiones generadas por nuevas propuestas legislativas".

El informe también menciona el proyecto de ley que crearía el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), el cual "plantea riesgos de censura". Asimismo, advierte que "aunque el país es reconocido internacionalmente por su apertura mediática, enfrenta desafíos internos significativos, incluyendo la migración de inversión publicitaria a plataformas globales, lo que compromete la independencia editorial y expone a los medios a presiones políticas y comerciales".

Además, señala que el discurso del presidente Luis Abinader sobre la libertad de prensa "se ve opacado por mecanismos de presión económica". Periodistas también han protestado por el aumento de barreras informativas.

El informe destaca como hecho relevante la firma de la "Declaración de Salta II" durante la 81 Asamblea General de la SIP celebrada en octubre pasado en Punta Cana.

Otros países

Estados Unidos descendió de la categoría de "baja restricción" a "en restricción", cayendo de la cuarta a la undécima posición. Obtuvo 45.87 puntos de 100, su puntuación más baja hasta ahora, con una caída de 22.65 puntos respecto al informe anterior.

En Haití, la violencia de bandas criminales continúa limitando la libertad de prensa, ubicando al país en el puesto 19 de 23. Alcanzó 29.02 puntos sobre un total de 100.

El Salvador se ubicó entre los tres países con peores resultados, solo por delante de Nicaragua y Venezuela, con el uso de persecución judicial y agresiones directas contra periodistas para "silenciar voces críticas". Logró una puntuación general de 24.49 puntos de 100 posibles

Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países "sin libertad de expresión", según el informe. El país suramericano, que ocupa el último lugar, tiene 7.02 puntos de un total de 100 posibles "luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2,000 personas detenidas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/abinader-en-reunion-de-la-sip-3152d36a.jpg El presidente Luis Abinader durante la81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se celebró del 16 al 19 de octubre de 2025 en Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

Abinader celebra la distinción El presidente Luis Abinader afirmó ayer que recibe con "mucho orgullo" la distinción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Dijo que esa distinción "lo compromete aún más a continuar profundizando y ampliando las libertades públicas en República Dominicana, con el propósito de seguir mejorando las condiciones de vida de nuestras gentes y que nuestro país continúe siendo un modelo democrático e institucional en el mundo". Agradeció el reconocimiento internacional de la SIP, entidad que considera un guardián vigilante de las libertades de expresión y prensa en el continente americano.