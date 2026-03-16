Habilitan oficina para emitir pasaporte electrónico en el Centro de los Héroes

Una persona realiza el proceso de captura de datos para la emisión del pasaporte electrónico en una de las oficinas habilitadas. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes informó que desde este lunes inició la captura de datos y emisión del nuevo pasaporte electrónico en la oficina ubicada en el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

La nueva oficina brindará atención de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con el objetivo de facilitar que más ciudadanos puedan acceder al trámite mediante un horario extendido, y siendo el segundo punto habilitado en el país para ofrecer este servicio.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la oficina cuenta con 14 puestos de captura de datos, lo que permitirá atender hasta 800 personas diariamente.

Este punto de servicio se suma a la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes, donde inició la emisión del pasaporte electrónico el pasado 19 de febrero, como parte del proceso de implementación gradual del nuevo documento de viaje.

La institución anunció además que a partir del próximo lunes 23 comenzará la emisión del pasaporte electrónico en la oficina de Megacentro, la cual operará en horario extendido de lunes a viernes y ofrecerá atención los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, ampliando así las facilidades de acceso para los ciudadanos del Gran Santo Domingo.

Las autoridades exhortaron a los interesados a agendar su cita con antelación y verificar previamente los requisitos antes de acudir a las oficinas.

El pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores, con un costo de 6,700 pesos. En esta primera etapa, solo podrán solicitarlo quienes tengan su pasaporte vencido, con menos de seis meses de vigencia o quienes lo tramiten por primera vez.

Documentos requeridos

Cita impresa Cédula de identidad física junto con una copia de ambos lados Acta de nacimiento original y copia actualizada con código QR Pasaporte anterior en caso de renovación, anexando copia de las páginas 2 y 3 Recibo de pago del impuesto correspondiente (si se trata de un recibo bancario)