Realizan campaña "Salvemos vidas juntos" en la Lincoln con Kennedy

Mujeres en la Vía en acción. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Buscando concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la protección de la vida en las vías públicas, la organización Mujeres en la Vía realizó la tarde de este miércoles una campaña de sensibilización por la educación vial con el eslogan "Salvemos vidas juntos".

De acuerdo con datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), al cierre de 2025 la República Dominicana registra más de 2,000 muertes y cerca de 100,000 personas lesionadas al año a causa de accidentes de tránsito.

La jornada se desarrolló en las intersecciones de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, cercana a la parada Pedro Mir L2 del Metro de Santo Domingo. En el lugar se congregaron miembros de la organización vestidos con polocher color amarillo con mensajes alusivos a la campaña.

La actividad incluyó entrega de globos, chocolates, mensajes escritos y conversaciones con personas con la intención de fomentar una cultura de respeto, prevención y seguridad vial que contribuya a reducir las cifras fatales de los accidentes.

Acciones y recomendaciones

La especialista en seguridad vial Kenia González señaló que en muchos casos las sanciones por imprudencias graves en la vía resultan demasiado flexibles. Entiende que por esto los infractores siguen violando las normas de tránsito establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Para la especialista, conductas como conducir a alta velocidad o utilizar las aceras, poniendo en riesgo la vida de los peatones, no deberían considerarse simples delitos.

Por su parte, María Taveras, miembro de Mujeres en la Vía, enfatizó en la necesidad de desarrollar una cultura vial entre todas las personas que utilizan las calles y citó a cicilistas, motociclistas y peatones.

"Si una persona pierde la vida en un accidente, al final para el Estado se convierte en una estadística. Por eso es necesario crear conciencia sobre la seguridad vial y asumir acciones responsables", reafirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/12-a340aea5.jpeg Mujeres en la Vía durante la campaña "Salvemos vidas juntos". (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/11-c915a93b.jpeg Una de las activistas entrega materiales a un conductor de motocicleta. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Las especialistas señalaron, además, que alrededor del 16 % de las víctimas de accidentes viales corresponde a peatones, muchos de los cuales hacen un uso inadecuado de las vías públicas, al no utilizar los pasos de cebra ni respetar los semáforos.

Ante esta realidad, insistieron en que el principal desafío es fomentar una verdadera cultura de educación vial, que promueva el respeto a las normas de tránsito y la responsabilidad de conductores y peatones que utilizan las calles.