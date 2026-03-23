Nuevo pasaporte electrónico: puedes renovarlo con hasta dos años de anticipación

La DGP anunció el inicio de los servicios del pasaporte electrónico en su oficina de la plaza comercial Megacentro, con lo cual suman tres puntos de emisión en el Gran Santo Domingo, junto a las sedes del Centro de los Héroes y la Oficina Principal. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que todo el que tenga pasaporte por vencer en dos años o menos podrá optar por la renovación del nuevo pasaporte electrónico, medida que entra en vigor a partir de este lunes, como parte del proceso de implementación gradual del nuevo documento de viaje en la República Dominicana.

La institución explicó que esta decisión responde a la estrategia previamente definida de ampliar progresivamente los plazos, en consonancia con el fortalecimiento de su capacidad operativa y la habilitación de nuevas oficinas con servicios del pasaporte electrónico.

En ese sentido, la DGP anunció el inicio de los servicios del pasaporte electrónico en su oficina de la plaza comercial Megacentro, con lo cual suman tres puntos de emisión en el Gran Santo Domingo, junto a las sedes del Centro de los Héroes y la Oficina Principal.

El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, afirmó que esta medida forma parte del compromiso institucional de garantizar un proceso organizado, eficiente y centrado en el ciudadano.

"La extensión a dos años para la renovación al pasaporte electrónico nos permite continuar avanzando de manera planificada, asegurando que cada ciudadano pueda acceder a este nuevo documento con mayor facilidad, a medida que seguimos ampliando nuestra capacidad operativa", expresó.

Esta extensión tendrá un impacto directo en aproximadamente un millón de ciudadanos cuyos pasaportes vencen en el período correspondiente, brindándoles mayor flexibilidad para realizar su renovación.

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Puntos de atención

Con la apertura de este punto de atención ya suman tres oficinas en el Gran Santo Domingo donde los ciudadanos puede acudir a solicitar su documento de viaje.

Se recuerda que desde el pasado lunes 19 de febrero se inició el proceso de captura de datos y emisión en la Sede Central, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina avenida Dr. Fernando Defilló.

Asimismo, el pasado 16 de marzo también se iniciaron los servicios en la oficina del Centro de los Héroes, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes.

Las autoridades exhortan a los interesados a agendar su cita con antelación y verificar previamente los requisitos antes de asistir.

El pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores, con un costo de RD$6,700 pesos.

La Dirección General de Pasaportes reiteró que continuará implementando acciones orientadas a optimizar los servicios, reducir los tiempos de espera y acercar el pasaporte electrónico a toda la población dominicana.