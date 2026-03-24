La Policía recibirá en línea la denuncia de robos de vehículos

La Policía Nacional apuesta por la transformación de sus servicios. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional continúa apostando a la transformación digital de sus servicios, permitiendo desde este martes la recepción de denuncias en línea de vehículos robados, para que los ciudadanos puedan reportar estos casos sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas policiales.

Hasta el lunes, las querellas por sustracción de automóviles solo se podían realizar de manera presencial en dos puntos habilitados por las autoridades; pero a partir de ahora, estarán disponibles a través de la plataforma digital denuncias.policia.gob.do. y de forma presencial en más de 170 centros de distribuidos en todo el país.

"Esto ayudará a facilitar las diligencias a los ciudadanos. Esto brinda mayor transparencia para todos, más seguridad para los ciudadanos, estadísticas más confiables e interoperabilidad entre las instituciones y los datos", expresó el general Juan Gabriel Gautreaux Martínez, director de Tecnología del cuerpo del orden.

Explicó que, una vez registrada la denuncia, el Departamento de Vehículos Robados se encargará de validar la información y activar las alertas correspondientes en los sistemas interconectados a nivel nacional, para garantizar la veracidad de los reportes y evitar fraudes.

Como parte de esta transformación, se migraron más de cuatro millones de registros al Sistema de Recepción de Denuncias (SPGD), para fortalecer la generación de estadísticas confiables y la interoperabilidad de datos.

La plataforma para certificación vehicular

La uniformada también lanzó hoy una plataforma para iniciar el proceso de certificación vehicular, para confirmar que un vehículo que esté en proceso de compra o venta no presente inconvenientes legales, un trámite que anteriormente solo se realizaba de manera presencial.

Con la iniciativa, la institución busca reducir la burocracia y modernizar los procesos tradicionales, para que la ciudadanía pueda gestionar trámites de manera remota.

Así lo afirmó el vocero de la entidad, Diego Pesqueira, quien indicó que estos proyectos forman parte del proceso de transformación policial que impulsa el Gobierno.

Asimismo, el general Gautreaux Martínez, destacó que, con el nuevo sistema digital, disponible a través de la plataforma servicios.pn.gob.do, se apuesta a la transparencia institucional de forma fácil, rápida y segura para los ciudadanos.

Una vez agendada la cita, las unidades deberán ser llevadas al Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, en La Cuaba, municipio Pedro Brand, para la inspección obligatoria por parte de los peritos especializados.

Tras la inspección presencial, se remitirá la certificación de forma inmediata a través del correo electrónico del solicitante, con herramientas de verificación que garantizan su autenticidad.