Mapas de calor y datos históricos guiaron el plan de seguridad que se implementará en Semana Santa

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026". ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este martes que las medidas de seguridad para la Semana Santa fueron diseñadas con meses de antelación, tomando en cuenta mapas de calor y estadísticas de movilidad y siniestralidad de años anteriores, con especial énfasis en carreteras, balnearios y polos turísticos donde se registra mayor afluencia de ciudadanos durante el asueto.

La ministra destacó la implementación del patrullaje mixto en zonas urbanas y turísticas, integrando agentes policiales con miembros de las Fuerzas Armadas de la República (FARD).

Este modelo se aplicará en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, la región Norte y destinos turísticos como Boca Chica, Samaná, Jarabacoa y Constanza, con el objetivo de reforzar la vigilancia tanto en espacios públicos como en áreas residenciales, ante el aumento de viviendas desocupadas.

Salvaguardar vidas

En declaraciones ofrecidas al matutino Hoy Mismo, destaco que más de 29,000 agentes estarán dispersos en todo el territorio nacional como parte del operativo de seguridad por la Semana Mayor, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar vidas durante el asueto.

La funcionaria explicó que el dispositivo de seguridad contará con el respaldo de múltiples instituciones que integran la mesa interinstitucional, incluyendo el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa y otros organismos de socorro.

Prohibición de fiestas masivas

Sobre el expendio de bebidas alcohólicas, Faride Raful recordó que se mantiene la prohibición durante el Viernes Santo, por respeto a las tradiciones culturales y religiosas del país.

Asimismo, recordó que quedan restringidas las fiestas masivas y la música a altos decibeles en playas, balnearios y espacios públicos durante este día, como medida para mantener el orden público.

Leer más Intrant realizará más de 8,000 inspecciones vehiculares por Semana Santa