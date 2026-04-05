"El Rápido de Herrera": la Policía mató a otro "delincuente" el sábado

La Policía Nacional informó este domingo que cayó abatido Anthony Montilla Cabrera, alias "Tito el Gordo" y/o "El Rápido de Herrera", quien era activamente buscado mediante múltiples órdenes de arresto por su presunta implicación en asaltos y agresiones sexuales en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

Su muerte se produjo ayer sábado.

De acuerdo con el reporte preliminar, Montilla Cabrera resultó herido de bala al enfrentar a una patrulla de la Subdirección de Investigación (DICRIM) en Santo Domingo Oeste, luego de ser localizado tras labores de seguimiento. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Engombe, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Según las autoridades, el individuo atacó a los agentes con un revólver calibre .38 sin numeración, por lo que los miembros actuantes se vieron en la obligación de repeler la agresión.

Al momento del hecho, el hoy occiso se desplazaba en una motocicleta marca Gato, modelo CG200, color blanco, sin placa, la cual fue ocupada por las autoridades y habría sido utilizada en múltiples acciones delictivas.

Prontuario delictivo

La institución del orden indicó que sobre Montilla Cabrera pesaban varias órdenes de arresto, entre estas las numeradas 2025-AJ0075790, 2025-AJ0077833, 2025-AJ0079481 y 2025-AJ0011759, por la comisión de distintos hechos delictivos.

Las investigaciones establecen que el 1 de abril de 2026 el individuo habría interceptado a una joven de 18 años en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, despojándola de sus pertenencias y posteriormente agrediéndola sexualmente, hecho que quedó captado por cámaras de videovigilancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-110113-pm-dd10d445.jpeg Anthony Montilla Cabrera, alias "Tito el Gordo" y/o "El Rápido de Herrera". (FUENTE EXTERNA)

Ese mismo día, también habría perpetrado varios asaltos contra otras mujeres en la misma zona, manteniendo en zozobra a residentes del área.

Asimismo, se le vincula a un hecho ocurrido el 26 de marzo de 2026 en el sector Los Tres Ojos, en Santo Domingo Este, donde presuntamente asaltó y agredió sexualmente a otra joven.

De igual forma, figura como sospechoso de un robo cometido el 3 de abril de 2026 en el sector Reparto Rosa, también en Santo Domingo Oeste.

Evidencias ocupadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-121528-pm-ac199dc1.jpeg Arma ocupada, de acuerdo a la Policía. (FUENTE EXTERNA)

En la escena del enfrentamiento, miembros de la Policía ocuparon el arma de fuego utilizada por el agresor, mientras que técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias para profundizar las investigaciones.

La Policía Nacional reiteró que continuará las labores de seguimiento e investigación en torno a estos hechos, al tiempo que reafirmó su compromiso de combatir la criminalidad y llevar ante la justicia a los responsables de actos delictivos.