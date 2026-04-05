La Policía busca a cuatro por la muerte del mayor Silo Popoters; dice son "altamente peligrosos"

Los cuatro presuntos delincuentes buscados por la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo que busca a cuatro individuos vinculados a la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrida en casi a la medianoche del sábado en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

Las uniformada calificó a los prófugos como "altamente peligrosos".

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús, alias "José"; Aneury Amaury Espino Tejeda, alias "el Montro"; Yeimy Felipe García Heredia y Yoel Hernández Jiménez, alias "Yoel el Malo", quienes presuntamente forman parte de la banda de atracadores denominada "El Circuito del Bloque".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92125-pm-728807a7.jpeg Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92126-pm-3-eac90948.jpeg Yeimy Felipe García Heredia. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92126-pm-2-326e8567.jpeg José Miguel Guillermo de Jesús, alias "José". (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92127-pm-2-1f1febaa.jpeg Aneury Amaury Espino Tejeda, alias "El Montro". (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92127-pm-350ebdf9.jpeg Yoel Hernández Jiménez, alias "Yoel El Malo". (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-92126-pm-1c941516.jpeg Dalgwin David Valdez Marte. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Abatido el "cabecilla"

En un operativo realizado este domingo, la Policía abatió a Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake", de 24 años, señalado como cabecilla de la misma estructura criminal, tras enfrentarse presuntamente a los agentes en el Ensanche Luperón.

Mandrake falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Al occiso se le ocupó una pistola marca Bruni, calibre .380, modelo 84, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal.

Además, fue detenido Dalgwin David Valdez Marte, quien narró -según la Policía- al Ministerio Publico como sucedieron los hechos.

Investigaciones

Según el informe preliminar, los prófugos habrían participado directamente en el ataque que terminó con la muerte del mayor Popoters Polanco.

Las investigaciones continúan en torno al caso, mientras equipos de la Policía Nacional mantienen la localización de los demás implicados, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

La institución del orden reiteró su compromiso de esclarecer este hecho, desarticular esta estructura criminal y llevar ante los tribunales a todos los responsables.

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