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Matan a Mandrake
Matan a Mandrake

"Mandrake" era líder de la banda "El Circuito del Bloque", según la Policía

Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake" (24 años), fue ultimado por la uniformada este domingo por su presunta participación en el homicidio del mayor Silo Miguel Popoters Polanco

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Mandrake era líder de la banda El Circuito del Bloque, según la Policía
La Policía persigue a cuatro miembros de la banda que atribuye a "Mandrake". (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

A Yeison Nívar Pérez, alias "Mandrake" (24 años), ultimado a tiros este domingo por su presunta vinculación con el homicidio del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco (46 años), la Policía Nacional le atribuye ser el cabecilla de una banda de asaltantes a mano armada conocida como "El Circuito del Bloque".

"Mandrake" falleció en el hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde fue llevado por miembros de la uniformada luego de dispararle en un alegado intercambio de disparos en el Ensanche Luperón, Distrito Nacional, cuando era buscado para apresarlo.

Era perseguido junto a otros cinco hombres a quienes señala como miembros de la referida red criminal.

  • Estos son: José Miguel Guillermo de Jesús (a) "José", Aneury Amaury Espino Tejeda (a) "el Montro", Yeimy Felipe García Heredia y otro identificado como Yoel Hernández Jiménez (a) "Yoel el Malo". Todos prófugos, con registros policiales y, según la Policía, "altamente peligrosos".
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El apresado narró cómo mataron al mayor

El otro miembro de la banda, conforme a la uniformada, es Dalgwin David Valdez Marte, mayor de edad. "Quien narró al Ministerio Publico cómo sucedieron los hechos" (el homicidio del mayor).

La Policía les atribuye haber participado en el homicidio del coronel, ocurrido en la avenida San Martín, sector Villa Juana, Distrito Nacional casi a la medianoche del sábado, durante un intento de atraco realizado por la banda "El Circuito del Bloque".

Un video del momento en que dan muerte al oficial muestra que estaba parado en la referida vía al lado de su motor cuando llegaron tres motores, con dos hombres cada uno, y le disparan.

Las investigaciones continúan en torno al caso, mientras equipos de la Policía Nacional buscan a los demás implicados, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia, advirtió la Policía en una nota de prensa.

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Aneury Amaury Espino Tejeda, de 21 años.
Aneury Amaury Espino Tejeda, de 21 años. (FUENTE EXTERNA)
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Yoel Hernández Jiménez, de 23 años.
Yoel Hernández Jiménez, de 23 años. (FUENTE EXTERNA)
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Yeimi Felipe García Heredia, de 23 años.
Yeimi Felipe García Heredia, de 23 años. (FUENTE EXTERNA)
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Dalgwin David Valdez Marte, de 20 años. Apresado.
Dalgwin David Valdez Marte, de 20 años. Apresado. (FUENTE EXTERNA)
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José Miguel guillermo de Jesús, de 21 años.
José Miguel guillermo de Jesús, de 21 años. (FUENTE EXTERNA)
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    Infografía
    Yeison Nivar Pérez (Mandrake), de 24 años. Occiso. (FUENTE EXTERNA)
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    Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.