"Mandrake" era líder de la banda "El Circuito del Bloque", según la Policía

La Policía persigue a cuatro miembros de la banda que atribuye a "Mandrake". ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A Yeison Nívar Pérez, alias "Mandrake" (24 años), ultimado a tiros este domingo por su presunta vinculación con el homicidio del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco (46 años), la Policía Nacional le atribuye ser el cabecilla de una banda de asaltantes a mano armada conocida como "El Circuito del Bloque".

"Mandrake" falleció en el hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde fue llevado por miembros de la uniformada luego de dispararle en un alegado intercambio de disparos en el Ensanche Luperón, Distrito Nacional, cuando era buscado para apresarlo.

Era perseguido junto a otros cinco hombres a quienes señala como miembros de la referida red criminal.

Estos son: José Miguel Guillermo de Jesús (a) "José", Aneury Amaury Espino Tejeda (a) "el Montro", Yeimy Felipe García Heredia y otro identificado como Yoel Hernández Jiménez (a) "Yoel el Malo". Todos prófugos, con registros policiales y, según la Policía, "altamente peligrosos".

El apresado narró cómo mataron al mayor

El otro miembro de la banda, conforme a la uniformada, es Dalgwin David Valdez Marte, mayor de edad. "Quien narró al Ministerio Publico cómo sucedieron los hechos" (el homicidio del mayor).

La Policía les atribuye haber participado en el homicidio del coronel, ocurrido en la avenida San Martín, sector Villa Juana, Distrito Nacional casi a la medianoche del sábado, durante un intento de atraco realizado por la banda "El Circuito del Bloque".

Un video del momento en que dan muerte al oficial muestra que estaba parado en la referida vía al lado de su motor cuando llegaron tres motores, con dos hombres cada uno, y le disparan.

Las investigaciones continúan en torno al caso, mientras equipos de la Policía Nacional buscan a los demás implicados, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia, advirtió la Policía en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62728-pm-b0939934.jpeg Aneury Amaury Espino Tejeda, de 21 años. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62710-pm-3c2bed8b.jpeg Yoel Hernández Jiménez, de 23 años. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62653-pm-52004802.jpeg Yeimi Felipe García Heredia, de 23 años. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62617-pm-23334903.jpeg Dalgwin David Valdez Marte, de 20 años. Apresado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62637-pm-b36daf89.jpeg José Miguel guillermo de Jesús, de 21 años. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-05-at-62506-pm1-5c6ecdb7.jpeg Yeison Nivar Pérez (Mandrake), de 24 años. Occiso. (FUENTE EXTERNA)