Extraditan desde Miami a dominicano que estaba en el top 10 de los más buscado por homicidio

La Policía Nacional informó la tarde de este martes que recibió en extradición a un dominicano a quien definió como "un reconocido y peligroso delincuente", prófugo por varios homicidios, así como atracos a mano armada y violación a la ley de armas. Se escondía en Estados Unidos.

Se trata de Ismael Ceballo Pérez, quien, conforme a una nota de la uniformada es investigado por su presunta vinculación en atracos cometidos contra figuras artistas en el país y en el extranjero.

Ismael Ceballo Pérez (30 años) estaba en la lista del top 10 de la uniformada de los más buscados por homicidio.

El individuo arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) procedente de Miami, Florida, Estados Unidos. Fue recibido por el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional.

El despacho policial indica que la operación fue coordinada de manera conjunta con el Departamento OCN-Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y la Unidad de Repatriados del Ministerio Público, con el apoyo de las unidades operativas SWAT y del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad.

El extraditado era requerido mediante varias órdenes de arresto emitidas por los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, por presunta violación a los artículos 265, 266, 295, 302 y 379 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

Policía dice tiene dos muertos

Entre los hechos que la Policía le imputan están los homicidios a tiros de Edwin José de los Santos Surún y Richard Damin Castaño Matos, este último fue ultimado en el Licort Henrri Bullet Bar, ubicado en la avenida Tiradentes en Cristo Rey. Esta muerte ocurrió el 23 de julio de 2022, cuya orden de arresto es la Núm 0359-julio-2022.

El documento policial no ofrece detalles del homicidio de Edwin José de los Santos.

El extraditado es señalado - también- como presunto autor de otros múltiples hechos violentos, incluyendo muertes vinculadas a conflictos por el control de puntos de venta de sustancias ilícitas.

"Es investigado por su presunta participación en atracos, incluyendo hechos cometidos contra figuras del ámbito artístico, tanto en territorio nacional como en el extranjero", indicó la Policía sin entrar en mayores detalles sobre este punto.

A disposición del MP

La Policía Nacional indicó que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los casos que se le atribuyen.

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