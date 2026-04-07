Identifican y persiguen a hombre captado en video asaltando en Cotuí
Las autoridades exhortaron a Victoriano Kirot Santana a entregarse por la vía que considere pertinente
La Policía Nacional informó la noche de este martes que fue identificado uno de dos individuos que perpetraron varios asaltos a mano armada en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, cuyos hechos quedaron captados en video que han sido difundidos ampliamente en redes sociales.
De acuerdo a una nota de la institución, se trata de Victoriano Kirot Santana, (a) "Barbita" y/o "Manolo", de 23 años, quien está siendo activamente buscado por su participación en múltiples asaltos a peluquerías, bancas de lotería y estaciones de combustible en dicho municipio.
En una nota de prensa, la Policía indicó que Kirot Santana fue identificado como uno de los autores del asalto perpetrado el pasado 6 de abril de 2026 contra la peluquería Angelix, así como las bancas de lotería Melissa y Banca Manuel, ubicadas en el sector Los Multis de la demarcación.
Las acciones delictivas captadas por cámaras de vigilancia que se difundieron en redes sociales han servido como evidencia clave para la identificación del asaltante, de acuerdo a la institución.
Llamado a la ciudadanía
La Policía exhortó a Victoriano Kirot Santana a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder por los hechos que se le imputan.
Así mismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre su paradero, la suministre a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) o al destacamento policial más cercano.
La nota refiere que las investigaciones continúan activas para identificar y apresar al segundo implicado, así como para esclarecer otros hechos en los que este individuo pudiera estar vinculado.