Suben a RD$500 mil recompensa por captura de sospechoso de violación y homicidio en Sabana Iglesia

Familiares de Yuleiny Frías de León destacaron que la víctima era una mujer trabajadora y madre de un niño de 10 años, quien quedó en la orfandad. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Los familiares de una mujer que fue violada sexualmente y asesinada en Sabana Iglesia, provincia Santiago, informaron que fue aumentada de 300 mil a 500 mil pesos la recompensa por información que permita localizar al principal sospechoso del crimen.

El aumento del monto de la recompensa fue anunciado antes de una caminata organizada por familiares, amigos y comunitarios, quienes recorrieron este martes diversas calles del municipio para exigir justicia por la muerte de Yuleiny Carolina Frías de León de 30 años, presuntamente a manos de Víctor González Martínez, de 31.

Durante la manifestación, la madre de la joven, Yolanda de León, pidió a las autoridades agilizar la captura del presunto responsable.

"Lo único que quiero es justicia, que lo agarren, que pague por lo que le hizo a mi hija", manifestó.

Frías de León fue asesinada el 28 de marzo, en su residencia.

Familiares de las víctimas

Otros familiares destacaron que la víctima era una mujer trabajadora y madre de un niño de 10 años, quien quedó en la orfandad.

"Queremos justicia. Mi hermana no era una delincuente, era una mujer de trabajo. Dejó un niño que hoy pregunta por su mamá", expresó José Ramón Rosario, quien se identificó como hermano de la joven fallecida.

Los comunitarios exigieron a las autoridades, que el caso no quede impune y que se capture al responsable lo antes posible.

Asimismo, hicieron un llamado a que se profundicen las investigaciones para esclarecer todos los detalles del crimen, incluyendo si hubo participación de otras personas.

De acuerdo con los reportes preliminares, Yuleiny Frías de León murió a causa de heridas provocadas con un arma blanca. Luego encendieron la vivienda. Por el crimen es buscado Víctor González Martínez.