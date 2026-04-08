Apresan a hombre con armas de alto calibre y más de 200 municiones en Barahona

Policías allanan vivienda en Barahona en donde fueron incautadas cinco armas y municiones. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a un hombre al que incautó cinco armas de fuego, entre ellas de alto calibre, y más de 200 municiones.

Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias "El Guardia", de 35 años, fue detenido durante un allanamiento a su vivienda en la provincia de Barahona.

La institución -a través de una nota de prensa- explicó que en el operativo fueron incautados dos fusiles calibre 5.56, dos subametralladoras tipo Uzi y un revólver calibre .38.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/516a851b-45a7-4605-9627-24ea357db4d4-5942e5c8.jpg Armas y municiones decomisadas. (FUENTE EXTERNA)

También fueron decomisados cargadores, armas blancas, equipos electrónicos y otros objetos de interés para la investigación.

Organismos de seguridad

La intervención fue realizada en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad.

El detenido y lo ocupado se encuentran bajo control de las autoridades para los fines legales correspondientes.