Apresan a hombre con armas de alto calibre y más de 200 municiones en Barahona
Se trata de Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias "El Guardia", de 35 años
La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a un hombre al que incautó cinco armas de fuego, entre ellas de alto calibre, y más de 200 municiones.
Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias "El Guardia", de 35 años, fue detenido durante un allanamiento a su vivienda en la provincia de Barahona.
La institución -a través de una nota de prensa- explicó que en el operativo fueron incautados dos fusiles calibre 5.56, dos subametralladoras tipo Uzi y un revólver calibre .38.
También fueron decomisados cargadores, armas blancas, equipos electrónicos y otros objetos de interés para la investigación.
Organismos de seguridad
La intervención fue realizada en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad.
El detenido y lo ocupado se encuentran bajo control de las autoridades para los fines legales correspondientes.