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Apresan a hombre con armas de alto calibre y más de 200 municiones en Barahona

Se trata de Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias "El Guardia", de 35 años

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    Apresan a hombre con armas de alto calibre y más de 200 municiones en Barahona
    Policías allanan vivienda en Barahona en donde fueron incautadas cinco armas y municiones. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a un hombre al que incautó cinco armas de fuego, entre ellas de alto calibre, y más de 200 municiones.

    Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias "El Guardia", de 35 años, fue detenido durante un allanamiento a su vivienda en la provincia de Barahona.

    La institución -a través de una nota de prensa- explicó que en el operativo fueron incautados dos fusiles calibre 5.56, dos subametralladoras tipo Uzi y un revólver calibre .38.

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    Infografía
    Armas y municiones decomisadas. (FUENTE EXTERNA)

    También fueron decomisados cargadores, armas blancas, equipos electrónicos y otros objetos de interés para la investigación.

    RELACIONADAS

    Organismos de seguridad

    La intervención fue realizada en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad.

    El detenido y lo ocupado se encuentran bajo control de las autoridades para los fines legales correspondientes.

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