Atención a los nacidos en abril: desde este domingo podrán sacar la nueva cédula

La nueva cédula de identidad y electoral será principalmente en blanco y negro. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Si naciste en el mes de abril, podrás obtener la cédula de identidad y electoral a partir de este domingo 12 en una de las oficinas habilitada por la Junta Central Electoral (JCE) en horario regular. Ese día inicia el proceso de cedulación masivo para recibir el nuevo documento, que, según las autoridades, garantizará mayor protección a la ciudadanía.

A partir de este domingo la entrega del documento quedará abierta a todo público, pero se aplicará un esquema de atención por mes de cumpleaños hasta marzo del año 2027.

Por ello, los nacidos en abril serán los primeros, seguido de las personas que cumplen años en mayo, luego las de junio, y así se mantendrá el orden.

Sin embargo, la ciudadanía también podrá atenderse sin distinción del mes de cumpleaños en ocho centros específicos, los cuales estarán a su disposición en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Los puntos de servicio continuo estarán ubicados en las oficinas de la Junta Central Electoral de La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona.

Estos centros operarán con cinta previa, al igual que los ubicados en algunas plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central.

Dónde sacar la cédula

Para llevar a cabo el proceso, la Junta Central Electoral habilitará una red de más de 190 centros de cedulación a nivel nacional.

Los centros estándar operarán de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., así como los sábados y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En tanto, los centros de alto servicio, ubicados en municipios cabecera, extenderán la atención hasta las 9:00 p. m. de lunes a viernes.

La nueva cédula de identidad y electoral incorpora importantes avances tecnológicos y de seguridad, como un chip electrónico sin contacto que permite la verificación digital y el almacenamiento de datos biométricos, además de un código QR y sistemas de lectura mecánica para validación rápida.

El documento tendrá una vigencia de 12 años para las personas en edades entre 18 y 35 años; de 16 años para quienes tengan entre 36 y 60 años, y de 20 años para los mayores de 61.