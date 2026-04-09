Policía Nacional bajo la lupa por uso de sirenas y luces sin urgencia

Testimonios apuntan a un uso irregular en calles y avenidas. ( SHUTTERSTOCK) )

Las luces parpadean en medio del tapón, la sirena rompe el ruido del tránsito, pero no hay una persecución ni emergencia visible.

Esta escena, cada vez es más común en el Gran Santo Domingo, ha encendido el debate sobre el uso que hace la Policía Nacional de estos recursos.

Ciudadanos consultados mediante sondeo describieron como habituales los casos de esta práctica en las unidades policiales.

"En la Lope de Vega un camión de la Policía estaba vacío y para cruzar el semáforo en rojo prendió la sirena y cuando cruzó la esquina, la apagó y se parqueó", puntualizó un usuario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/hombre-detenido-en-santiago-por-abuso-sexual-y-amenaza-de-muerte-focus-0-0-896-504-7d5ba7cf.jpg Una patrulla de la Policía transita por una calle. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

"Por mi casa una patrulla estaba acelerándome el paso y yo sin poder moverme porque estaba en una calle algo estrecha y casi hasta me chocan, me gritaron improperios, con malas palabras y la gran emergencia era pararse más adelante en un colmado a comprar unas frías", criticó otra ciudadana.

Brecha operativa

El comisionado ejecutivo para la reforma policial, Luis García, reconoció que esta conducta ha sido detectada como una de las brechas en el servicio, cuya solución, según explicó, no se limita al ámbito disciplinario, sino que integra componentes tecnológicos y formativos.

Ante este flagelo, informó que los agentes están siendo capacitados en conducción especializada y en el uso correcto de las herramientas operativas como parte del sistema táctico básico policial.

"En esta segunda etapa (operativa) de la reforma nos estamos concentrando en capacitar a los policías para que sean más conscientes de la necesidad de abordar muy bien al ciudadano, así como los elementos para el uso adecuado de la fuerza, pero también el vehículo, la motocicleta que tiene a su disposición. Se le está enseñando también todo el respeto de los estándares", puntualizó.

A su vez destacó el papel de la ciudadanía y exhortó a seguir denunciando conductas indebidas como el uso incorrecto de sirenas, la falta de casco, el irrespeto a las señales de tránsito, entre otras violaciones.

Vigilancia del uso correcto García explicó que mediante el nuevo modelo se puede supervisar el uso de sirenas y luces mediante el sistemas de grabación instalados en patrullas y conectados a un centro de monitoreo de la Policía Nacional. Desde allí se verifica si estos dispositivos se activan ante una emergencia o de forma indebida. Señaló que ante irregularidades se debe remitir de inmediato a Asuntos Internos, la Inspectoría y los supervisores de patrullas, responsables de investigar esos casos, ya que el sistema permitirá aplicar correctivos y dejar registro del desempeño de los agentes.