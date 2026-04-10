Lo que parecía una tragedia inminente terminó convertido en un acto de valentía y esperanza. Durante las intensas lluvias registradas la madrugada del miércoles, y tras el desbordamiento del río Lebrón, en el municipio de Los Alcarrizos, una pareja de adultos mayores quedó atrapada por la fuerza de las aguas, sin posibilidad de escapar.

Ante el peligro, el sargento mayor de la Policía Nacional Soriano Luciano Contreras no dudó en responder. Se lanzó a la corriente junto a miembros del Cuerpo de Bomberos, desafiando el riesgo, con un solo objetivo: salvar vidas.

Fue una escena marcada por la tensión y, gracias a su intervención, Miguel Montaño, de 64 años, y su esposa María Peralta Batista, de 57, lograron ser rescatados con vida y trasladados a un centro de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-12642-pm-96fc6e93.jpeg El sargento mayor Soriano Luciano Contreras junto al director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, tras la entrega del reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

Reconocimiento institucional

Por esta acción, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, entregó una carta de encomio al sargento mayor Luciano Contreras, adscrito a la Dirección Regional Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con una nota de prensa del cuerpo del orden, el reconocimiento destaca su extraordinaria valentía y resalta un ejemplo de servicio que, según la institución, refleja el compromiso de proteger y servir incluso en las circunstancias más adversas.