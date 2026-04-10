Leonel Fernández visita el Centro Cultural Rainieri y la expansión logística en Punta Cana

Frank Rainieri, en primer plano desde la izquierda, ofrece explicaciones al expresidente Leonel Fernández durante el recorrido por el Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Leonel Fernández, expresidente de la República, realizó una visita a la zona turística de Punta Cana para conocer de primera mano los avances de proyectos que prometen transformar el panorama cultural y logístico desde la región Este del país.

El punto central del recorrido fue el Centro Cultural Rainieri, una obra que se encuentra actualmente en su etapa final de construcción y que se perfila como el nuevo epicentro del arte y la identidad regional.

Acompañado por Franklin Lithgow y Nathanael Concepción, Fernández fue recibido por los principales directivos del Grupo Puntacana (GPC): su presidente, Frank Rainieri, y el CEO, Frank Elías Rainieri.

Durante el encuentro, el exmandatario recibió explicaciones detalladas sobre la visión detrás del centro y el impacto que tendrá en el fortalecimiento del turismo cultural en la República Dominicana.

El Centro Cultural Rainieri es una ambiciosa iniciativa del Grupo Puntacana diseñada para ser un espacio de convergencia entre la comunidad local y los visitantes internacionales. Su objetivo principal es preservar y difundir la riqueza histórica y cultural de la zona de Higüey y toda la provincia de La Altagracia.

El complejo contará con áreas museográficas, salas de exposiciones y espacios para la formación artística, convirtiéndose en un pulmón intelectual que complementará la oferta de sol y playa característica de la región. Con esta obra, la familia Rainieri busca institucionalizar su legado de responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Punta Cana como motor de tráfico aéreo y desarrollo

Además del ámbito cultural, la visita incluyó una supervisión de los diversos proyectos de infraestructura que el GPC desarrolla en la zona, reafirmando su compromiso con la innovación urbana.

El recorrido incluyó el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), terminal que ostenta el título de ser la de mayor tráfico de pasajeros en el país y una de las más conectadas en el Caribe.

Fernández destacó la importancia de la inversión privada en la creación de activos que no solo atraigan divisas, sino que también doten a la nación de infraestructuras de clase mundial.

Esta visita subraya la relevancia de Punta Cana no solo como un enclave turístico, sino como un modelo de gestión logística y cultural que continúa evolucionando de la mano de la familia Rainieri y sus socios estratégicos.