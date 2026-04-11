Desalojo en Teleofertas responde a ocupación ilegal de terrenos, según autoridades

El operativo por desalojo en Teleofertas contó con la participación de unidades especializadas antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Policía Nacional informó este sábado que el desalojo ejecutado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en la plaza comercial conocida como Teleofertas, responde a un proceso por ocupación ilegal de terrenos, amparado en una orden judicial.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien presentó la resolución emitida por el Abogado del Estado, así como la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y demás documentos que sustentan la legalidad del procedimiento.

"Estamos actuando en estricto apego al marco constitucional y legal vigente, en cumplimiento de una decisión jurisdiccional definitiva, respaldada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ejecutada conforme a la autorización del Abogado del Estado", expresó Pesqueira.

De acuerdo con el informe oficial, la medida se sustenta en la Resolución No. 052, de fecha 2 de febrero de 2026, basada en lo establecido en el artículo 48, párrafo II, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como en varios artículos de la Ley 396-19, que regulan la ejecución de este tipo de acciones dentro de un plazo determinado.

Las autoridades indicaron que el proceso recae sobre varios inmuebles ubicados en el Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, con una extensión superior a los 4,300 metros cuadrados, cuyos derechos de propiedad están respaldados por certificados de título y documentación legal correspondiente.

En ese sentido, la Policía enfatizó que el desalojo se realiza debido a la ocupación ilegal de dichos terrenos, lo que motivó la intervención judicial para restituir la posesión legítima.

Más de 150 agentes

En el operativo participaron más de 150 agentes de unidades antimotines, preventivas, tácticas y personal de inteligencia, en coordinación con los alguaciles encargados de ejecutar la orden.

La Policía Nacional precisó que su rol se limita a garantizar el orden público, proteger la integridad física de las personas presentes y prevenir incidentes, actuando bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

En tal sentido, reiteran que su compromiso de respaldar las decisiones de las autoridades judiciales, asegurando que estos procesos se desarrollen de manera pacífica y conforme a la ley.

Denuncian desalojo irregular

De su lado, familiares del fallecido comunicador y empresario, Johnny Marte, calificaron el desalojo de irregular.

John Marte, hijo del reconocido comunicador y empresario que falleció en el 2023, afirmó que ni a él ni a ninguno de sus familiares se les notificó sobre el desalojo. También expresó que su familia llevaba más de tres décadas operando en ese local y que han hecho aportes a la sociedad.

El joven también dijo que no solo su negocio, sino los de varias personas más se han visto afectadas por el desalojo que, según indicó, se han hecho sin respetar el debido proceso.

"En esta esquina hay más de 20 negocios que están operando actualmente. Son familias que tienen más de 30 años que están aquí operando y están haciendo un bien a la comunidad y a la sociedad", comentó.