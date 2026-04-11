Tensión en la avenida Máximo Gómez: fuerte contingente policial ejecuta desalojo en Teleofertas

Más de 100 agentes policiales custodian los alrededores de la plaza Teleofertas la mañana de este sábado durante un proceso de desalojo al referido local comercial. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La mañana de este sábado se despliega un amplio contingente policial en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, como parte de un operativo de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

Decenas de agentes, junto a alguaciles, ejecutan una orden judicial que, según informaciones preliminares, está sustentada en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. En el lugar se observan unidades antimotines, personal de inteligencia y vigilancia aérea mediante drones.

El vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, informó que alrededor de 150 agentes han sido desplegados en distintas áreas para garantizar el orden durante el proceso.

"Nosotros tenemos aquí alrededor de 150 hombres y mujeres que están en distintas áreas. Tenemos una unidad de drones y unidades antimotines, así como personal preventivo y de inteligencia para garantizar que todo este proceso culmine de forma tranquila y pacífica", explicó Pesqueira.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, no se ha registrado resistencia por parte de los ocupantes del lugar, y reiteró que la función de la institución es únicamente acompañar el proceso como fuerza pública.

"Nuestra labor es garantizar el orden. Los aspectos legales no los manejamos; estamos aquí para que los alguaciles den cumplimiento a esta orden emitida", agregó.

Denuncias de irregularidades

De su lado, familiares del fallecido comunicador y empresario Johnny Marte denunciaron mediante un comunicado de prensa que el desalojo se ha realizado de manera irregular y sin el debido proceso.

Según expresaron, la intervención se llevó a cabo sin una notificación efectiva, a pesar de la existencia de un acto de alguacil fechado el 2 de febrero de 2026. Asimismo, indicaron que las autoridades habrían ingresado al lugar utilizando la fuerza.

Los denunciantes también afirmaron que el operativo incluyó el cierre de un tramo importante de la avenida Máximo Gómez —desde la 27 de Febrero hasta la John F. Kennedy— y la participación de cientos de agentes policiales y militares.

Un espacio emblemático

El terreno afectado tiene un valor significativo en la historia comercial del país. En esa esquina surgió en 1987 el proyecto Teleofertas, considerado el primer programa de ventas por televisión en la República Dominicana.

Fundado por Johnny Marte, el espacio evolucionó durante más de tres décadas, pasando de ser una tienda de electrodomésticos a un moderno centro deportivo y comercial, convirtiéndose en un referente del emprendimiento local.

Los familiares advirtieron que el desalojo no solo afecta una propiedad privada, sino también un símbolo del desarrollo comercial de Santo Domingo. En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades, medios de comunicación y a la ciudadanía a dar seguimiento al caso y velar por el respeto a la seguridad jurídica.

Johnny Marte, fallecido en 2023, fue un pionero de la televisión comercial en el país. Su iniciativa Teleofertas marcó el inicio de un modelo de ventas televisivas que logró gran alcance en los hogares dominicanos, consolidando su legado en el ámbito empresarial y mediático.

El caso continúa en desarrollo mientras se espera una respuesta formal de las autoridades judiciales y administrativas sobre las denuncias planteadas por los afectados.