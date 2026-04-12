Ciudadanos dicen que llegaron de madrugada y no han recibido la nueva cédula

Un ciudadano que acudió a un recinto de la JCE para obtener su nueva cédula de identidad ( DIARIO LIBRE )

A las 11:00 a.m. en la Junta Central Electoral del Distrito Nacional, por fallas en el sistema, solo se había expedido dos plásticos del documento.

Ciudadanos que acudieron a las 5:00 de la mañana de este domingo, el primer dia de inicio para sacar la cédula de identidad, y un gran número adultos mayores, seis horas después permanecían en espera de ser llamados para expedirle el documento.

Así lo manifestaron varias personas en la Junta del Distrito Nacional, en la Feria, que se negaron a ofrecer sus nombres y a que se les hiciera fotografía.

Una mujer que solo se identificó como Miledys y que acudió a llevar a su madre, dijo que casi a las 11 de la mañama no había visto que se emitiera el primer plástico, pero reconocía que el personal de la Junta Central Electoral hacia su trabajo.

Miledys informó que el sistema había fallado, lo que originaba el retraso, dato que fue corroborado por otros ciudadanos que de quejaban por los inconvenientes, pero se negaron a ofrecer sus nombres.

Miledys dijo que había acudido a las 6:00 de la mañana.

Otras personas a las que ya se les había tomado los datos, ya estaban en espera de que se les llamara. Según un señor pertenecía a un grupo de 15 que acudieron a sacar la cédula a las 5:00 de la mañana y a las 10:50 solo se había entregado dos plásticos.

Otras juntas

En el recinto ubicado en la avenida Kennedy, en el sector Los Jardines, también el mismo personal comentó las dificultades con el sistema.

En cambio, en la JCE de la avenida Las Américas, aunque igualmente presentó problemas con el sistema informático, ciudadanos que también madrugaron ya se habían ido para sus casas a las 11:30 de la mañana.

En esa sede, de todas maneras, varias personas se animaron a manifestar sus quejas frente a las cámaras.

Son los casos de las ciudadanas que solo se identificaron como Yomaira, Alexandra y el señor Luis Abreu.

Las mujeres dijeron que llegaron a la Junta de Las Américas a las 5:40 y casi a las 12:00 del mediodía, a pesar de haberseles tomado todos los datos no les entregaban la cédula porque no había sistema para imprimir.