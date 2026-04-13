El Mivhed cancela rueda de prensa por emergencia regional

Recepción del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). ( ARCHIVO )

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) había convocado para la mañana de este lunes una rueda de prensa para presentar el proyecto "Los Praditos se Conecta". Sin embargo, la actividad fue cancelada a última hora debido al estado de emergencia regional decretada anoche por el presidente Luis Abinader.

Según afirma el ministerio se trata de "un proyecto de integración urbana para transformar la movilidad y fortalecer los lazos de nuestra gente".

Sobre el proyecto

"Los Praditos se Conecta" consiste en el desalojo y demolición de aproximadamente 120 propiedades en el sector Los Praditos, Distrito Nacional. Su objetivo es ampliar los callejones 6 y 9 para crear nuevas conexiones vehiculares, mejorar la conectividad entre los sectores Julieta Morales y Los Prados, y aliviar el tránsito en la zona.

Según uno de los empleados del proyecto y que decidió reservar su identidad, los trabajos van a continuar el día de hoy.

"Se canceló la rueda de prensa por el decreto presidencial. Sin embargo nosotros seguiremos trabajando", expresó.

Cuando se le preguntó la razón dijo que querían aprovechar el tiempo para adelantar los trabajos.

La emergencia regional

Abinader declaró ayer el estado de emergencia regional para el Distrito Nacional y cinco provincias, debido a los daños provocados por las lluvias que ha afectado gran parte del territorio nacional.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 que incluye a las provincias Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y Santo Domingo.

Según el Gobierno, las lluvias asociadas a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal, han generado afectaciones significativas en la agricultura, infraestructuras, viviendas y otros sectores.