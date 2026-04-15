Apresan a 140 por violencia de género y asisten a 686 víctimas en una semana

La Policía Nacional informó que asistió a 686 víctimas de violencia de intrafamiliar y ejecutó más de 140 arrestos por este flagelo durante operativos realizados a nivel nacional entre el 3 y el 9 de abril

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) ejecutó 34 órdenes de arresto de un total de 291 recibidas, además de efectuar 108 detenciones en flagrante delito, vinculadas a casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Como parte de las medidas de protección, 12 mujeres fueron trasladadas a casas de acogida para resguardar su integridad, mientras que también se realizaron rescates de menores y personas en condición de vulnerabilidad.

La Deamvi es una unidad de la Policía Nacional dominicana dedicada a prevenir, atender e investigar casos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

En el ámbito preventivo, la Deamvi desarrolló 16 actividades comunitarias, entre charlas y jornadas de orientación, impactando a 642 personas con mensajes enfocados en la convivencia pacífica y la prevención de la violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/captura-3e1b8c86.jpg (FUENTE EXTERNA)

Está presente en centros de salud

La institución destacó, además, su presencia en centros de salud, donde brinda acompañamiento a las víctimas, así como la difusión de sus acciones a través de plataformas digitales, en interés de fortalecer la transparencia.

La Policía indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para enfrentar la violencia intrafamiliar y reforzar la protección de las víctimas en todo el territorio nacional.