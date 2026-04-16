La Policía lanza la plataforma "Sentinel" para modernizar las investigaciones criminales

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, habla durante el lanzamiento de la herramienta. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional presentó este jueves la plataforma tecnológica "Sentinel Case", una herramienta orientada a fortalecer el análisis criminológico y optimizar la gestión de la investigación criminal en la República Dominicana.

El acto fue encabezado por el director general de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien afirmó que la implementación de "Sentinel" permitirá elevar las capacidades de análisis, investigación e inteligencia de la institución frente a distintas manifestaciones delictivas.

Cruz sostuvo que el instrumento es resultado de un proceso técnico desarrollado con apoyo de entidades nacionales e internacionales.

Escenarios criminales

La entidad, en un documento de prensa, explicó que la plataforma permitirá anticipar escenarios criminales, optimizar recursos operativos y mejorar la efectividad en la desarticulación de estructuras delictivas.

De su lado, Rosy Peña, subdirectora interina de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), detalló que el proyecto forma parte de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y República Dominicana para mejorar la recolección y análisis de datos criminales.

Indicó que el sistema transforma información en inteligencia útil para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

La Policía dijo que la herramienta centraliza información delictiva en tiempo real, permite consultas de antecedentes en pocos segundos, genera reportes estadísticos de forma inmediata y facilita el seguimiento de casos.

Asimismo, incluirá alertas automatizadas para identificar patrones delictivos, zonas de mayor incidencia y posibles reincidencias, con el objetivo de fortalecer la prevención.